Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Цілющі властивості грибів: кому їх потрібно їсти / 03.12.2020 15:16
03.12.2020 15:16
Поділитися

Цілющі властивості грибів: кому їх потрібно їсти


Гриби – не лише смачний і поживний, але й дуже корисний продукт. Які лікувальні властивості мають печериці, гливи, опеньки, білі та інші гриби – розповість Ранок у Великому Місті.

Цікаво, що гриби не належать ані до рослин, ані до тварин. Це окреме біологічне царство. При цьому, вони поєднують найцінніші властивості і тих, і інших.

Вони містять багато мінералів і вуглеводів, як овочі, а також білок, як м’ясо. Водночас гриби залишаються дієтичним продуктом.

Корисні властивості грибів

Гриби від онкології

У грибах містяться важливі антиоксиданти, такі як селен, вітамін D, глутатіон і ерготионеїн.

Вони здатні зменшити окислювальний стрес, який вважається винуватцем онкологічних хвороб.

Для лікування цього, на жаль, буде недостатньо, а от для профілактики раку варто частіше вживати грибні страви.

Також по темі: 5 причин закохатися в руколу: корисні властивості Кориця – це ароматні ліки: корисні властивості спеції Корисні властивості буряка: навіщо включати його до раціону

Гриби для щитоподібної залози

Гриби, особливо білі, надзвичайно корисні для щитоподібної залози. Вони містять велику кількість рибофлавіну, який відповідає за її роботу.

А також за здорове волосся, нігті та за імунітет людини в цілому.

печені гриби фото

Гриби від холестерину

Гриби – потужне джерело лецитину. Ця унікальна речовина не дає «поганому» холестерину осідати в судинах та утворювати в них бляшки.

Також лецитин допомагає контролювати тиск та запобігає захворюванням серцево-судинної системи.

Гриби як джерело фосфору

Гадаєш, лідер по вмісту фосфора – це риба? Насправді ж, в 100 грамах грибів міститься стільки ж фосфору, скільки в такій самій порції риби.

Від цього елементу залежить здоров’я зубів і кісток, а також метаболізм і робота мозку.

А от дефіцит фосфору може призвести до хвороби Альцгеймера та навіть слабоумства.

корзина грибів фото

Гриби для профілактики діабету

До складу грибів входить природний інсулін, а також ферменти, які допомагають організму тримати нормальний рівень цукру.

Тому гриби рекомендують вживати для профілактики цукрового діабету.

Гриби виводять токсини

У грибах міститься велика кількість особливого виду білку – хітину. Він ефективно вбирає токсини та шлаки з кішківника – і виводить їх з організму.

До речі, особливо багато хітину знаходиться не в шляпках, а саме в ніжках грибів.

гливи фото

Кому не можна гриби – протипоказання

Деякі види грибів категорично не можна вживати в їжу, оскільки вони містять отруту і можуть серйозно нашкодити організму.

Також не варто вживати гриби:

  • дітям, віком до 12 років;
  • вагітним жінкам і тим, хто годує груддю;
  • тим, у кого є захворювання ШКТ, особливо підшлункової залози;

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості редису.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
03.12.2020 15:16



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати