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ICTV / Ранок / З 1 днем зими: привітання у прозі, віршах та картинках / 01.12.2020 10:04
01.12.2020 10:04
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З 1 днем зими: привітання у прозі, віршах та картинках


Привітання з 1 днем зими українською мовою у картинках, прозі та віршах, а також короткі смс-привітання.

У вівторок, 1 грудня, в Україну прийшла зима. Таким чином, до Нового року залишився один місяць, а до початку зимових свят — лише 19 днів.

Не забудьте привітати своїх рідних і друзів із першим днем зими і побажати, щоб наступні 3 місяці були для них щасливими!

З 1 днеми зими – привітання у прозі

Перший день зими – це як початок нової казкової історії, в якій обов’язково трапиться якесь приємне диво. У зимовий час всі вогні, гірлянди і свічки горять якось по особливому, мороз малює візерунки-картини на вікнах. І головне, щоб в такий час був тепло на душі. Цього тобі я і бажаю!

***

Сьогодні зима офіційно вступила у свої права! Бажаю всім невичерпного запасу ароматного чаю, теплих і затишних светрів, святкового настрою та веселощів! З першим днем зими!

***

Морозне повітря і відчуття наближення свят. Сьогодні, 1 грудня, настає зима. Настає період теплих пледів, смачного чаю і вогню в камінах. Насолоджуйтеся цим!

З 1 днем зими фото

З 1 днеми зими – привітання у віршах

Вітаю щиро з приходом зими!

Тепер візерунки чекайте у вікні.

Бажаю також, щоб сніжинки маленькі

Падали на ніс і щічки кругленькі.

Хай пощіпує трохи вас морозець,

Але не чіпає гарячих сердець.

Хай холод, хуртовина буде на дворі,

А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.

Хай місяці зимні будуть чарівними,

А справи ваші добрими, мирними.

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***

Прийшла зима… і знову сніг присипав…

Вітаю вас с початком сніжної пори!

Вже за вікном не так гуляють діти,

Чекаючи снігу – ховаються в хати.

Хай ця зима вас не лякає холодами,

Хай ця зима дарує купу гарних і щасливих днів,

Хай за дітей не турбуються мами,

Діти не змерзнуть, коли будуть ліпити сніговиків!

З 1 днем зими фото

***

Вітаю щиро з приходом зими!

Тепер візерунки чекайте у вікні.

Бажаю також, щоб сніжинки маленькі

Падали на ніс і щічки кругленькі.

Хай пощіпує трохи вас морозець,

Але не чіпає гарячих сердець.

Хай холод, хуртовина буде на дворі,

А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.

Хай місяці зимні будуть чарівними,

А справи ваші добрими, мирними.

З 1 днеми зими – короткі смс-привітання

Хоч за вікном тріщить мороз –

В душі нехай промінчик сонця світить,

Щоб кожен новий день зими приніс

Радість життя і щастя на планеті!

***

Хрусткий, як цукор, пахне кавуном,

Блищить на сонці, хоч зажмурюй очі –

Весільним непорочним полотном

На землю сніг упав цієї ночі!

***

Вітаю з першим днем зими! Бажаю гарних емоцій, радості, щастя, чудового настрою, зимового дива. Даруйте один одному щастя і красу.

З 1 днеми зими – картинки та листівки

З 1 днем зими фото З 1 днем зими фото З 1 днем зими фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому зустрічати Новий рік 2021.

Фото: Pixabay

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Теги: привітання
01.12.2020 10:04



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