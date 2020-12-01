Як заощаджувати, а не економити: ТОП-5 порад

Мінімізація фінансових ризиків: розповідаємо, як заощаджувати, а не економити.

Вічна проблема – немає грошей! Можна рахувати дні до зарплати, а можна змінити фінансові звички! Топ-5 рекомендацій, як заощаджувати, а не економити.

Хто не ризикує, той не п’є ігристого, з бульбашками і далі по списку. Так говорить вже народна мудрість.

Та чи це дійсно так? Якщо ризик невиправданий, то як зрозуміти, «бути чи не бути»? І чи насправді жити, не ризикуючи, добре?

Давайте розбиратися поетапно.

2020 рік показав усьому людству: в один момент – можемо залишитися з нічим.

Удар по світовій торгівлі, зростання кількості безробітних у 1.5 разу та відпустки за свій рахунок.

Ті, хто мав фінансову подушку, змогли протриматися. Хтось комусь допомагав, а інший заліз у борги, і тепер думає, як перестати бути заручником обставин.

Отож, як не економити на всьому, але бути фінансово грамотним?

Складайте магазинні списки. Банально, проте ефективно. Ваш список – це план дій, який можна розбивати на події і планувати свої подальші витрати. Складайте бюджет на місяць: обов’язкові витрати, без яких точно не обійдетесь, витрати, які перетікають, тобто один раз на кілька місяців. Робіть заощадження. І не на чорний день, бо тоді ви будете усього боятися і приближувати цей момент. А на конкретні цілі. Можна за допомогою додатків банків робити скарбнички, можна певний відсоток відкладати готівкою, робити депозити. Можливо, навіть купувати валюту (для закордонних поїздок). Як тільки отримали дохід, одразу відсоток перераховуйте на заощадження. Не чекайте, що наприкінці місяця, щось залишиться «для заначки». Встановлюйте ліміт на «емоційні покупки» одягу, техніки тощо. Не обмежуйте себе, але й не перевищуйте можливостей на непотрібне.

Жити зараз і завтрашнім днем, бути фінансово грамотним та знайти свої фактори успіху набагато легше, ніж здається.

Більше дивіться у відео.

#Факторризику

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не виходить економити.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.