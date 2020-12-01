Як заощаджувати, а не економити: ТОП-5 порад

Мінімізація фінансових ризиків: розповідаємо, як заощаджувати, а не економити.
Вічна проблема – немає грошей! Можна рахувати дні до зарплати, а можна змінити фінансові звички! Топ-5 рекомендацій, як заощаджувати, а не економити.
Хто не ризикує, той не п’є ігристого, з бульбашками і далі по списку. Так говорить вже народна мудрість.
Та чи це дійсно так? Якщо ризик невиправданий, то як зрозуміти, «бути чи не бути»? І чи насправді жити, не ризикуючи, добре?
Давайте розбиратися поетапно.Також по темі: Топ речей, на яких не можна економити Як бельгійці заощаджують гроші на пранні? Як правильно економити на продуктах харчування? Корисні поради про заощадження
2020 рік показав усьому людству: в один момент – можемо залишитися з нічим.
Удар по світовій торгівлі, зростання кількості безробітних у 1.5 разу та відпустки за свій рахунок.
Ті, хто мав фінансову подушку, змогли протриматися. Хтось комусь допомагав, а інший заліз у борги, і тепер думає, як перестати бути заручником обставин.
Отож, як не економити на всьому, але бути фінансово грамотним?
- Складайте магазинні списки. Банально, проте ефективно. Ваш список – це план дій, який можна розбивати на події і планувати свої подальші витрати.
- Складайте бюджет на місяць: обов’язкові витрати, без яких точно не обійдетесь, витрати, які перетікають, тобто один раз на кілька місяців.
- Робіть заощадження. І не на чорний день, бо тоді ви будете усього боятися і приближувати цей момент. А на конкретні цілі. Можна за допомогою додатків банків робити скарбнички, можна певний відсоток відкладати готівкою, робити депозити. Можливо, навіть купувати валюту (для закордонних поїздок).
- Як тільки отримали дохід, одразу відсоток перераховуйте на заощадження. Не чекайте, що наприкінці місяця, щось залишиться «для заначки».
- Встановлюйте ліміт на «емоційні покупки» одягу, техніки тощо. Не обмежуйте себе, але й не перевищуйте можливостей на непотрібне.
Жити зараз і завтрашнім днем, бути фінансово грамотним та знайти свої фактори успіху набагато легше, ніж здається.
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#Факторризику
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не виходить економити.
Фото: Pixabay