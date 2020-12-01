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ICTV / Ранок / Ідеї для натхнення: 25 речей, які треба встигнути зробити цієї зими / 01.12.2020 09:38
01.12.2020 09:38
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Ідеї для натхнення: 25 речей, які треба встигнути зробити цієї зими


Список справ на зиму – як зробити холодну пору року справді чарівною та затишною.

Зима – це крижане повітря, громіздкий одяг і нестача сонця – адже суцільна темрява лягає на місто вже о 4 вечора.

Втім, з іншого боку – це катання на лижах, нарядні ялинки в снігу і чарівні новорічні свята, коли всі мрії збуваються. Питання лише в тому, на чому акцентувати свою увагу.

Ми вважаємо, що треба – на позитиві. Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе список приємних справ на зиму, які допоможуть отримати максимум задоволення від цієї пори.

Список приємних справ на зиму

Переглянути улюблені новорічні фільми.

Цілий день кататися з гірки на санках.

Власноруч запакувати новорічні подарунки – і відправити їх рідним та друзям по пошті (карантин – такий карантин) 🙂

Прикрасити весь будинок гірляндами.

Розібрати мотлох – і покикидати усе зайве: з шафи і зі свого життя.

Завести красивий блокнот, куди будеш записувати свої ідеї та плани (а може, й вірші?)

Стати добрим Сантою для тих, кого життя обділило подарунками.

Погрітися біля каміну.

зима фото

Знайти джерело пасивного доходу

Побалувати себе і рідних запашним глінтвейном.

Роздрукувати найкращі фотографії та оформити паперовий фотоальбом

Вивчити щось корисне, наприклад, пройти цікавий курс на Coursera.

Зліпити найбільшу у своєму житті снігову бабу.

сніговик фото

Завести свій блог в Instagram або TikTok. А чому б і ні?

Сказати рідним, як сильно ти їх любиш.

Довго-довго гуляти засніженим містом, зігріваючись чаєм або кавою з термосу.

Прочитати мінімум 3 цікаві книги, до яких давно не доходили руки.

Скласти свій власний новорічний плейлист.

Спекти ароматне імбирне печиво на Різдво.

імбирне печиво фото

Зібрати величезний пазл або намалювати картину по номерах.

Посадити мандаринову кісточку 🙂

Закутатися в плед і насолоджуватися гарячим какао або імбирним чаєм.

Зробити саморобну годівничку для птахів.

Влаштувати новорічний корпоратив онлайн.

Загадати новорічне бажання і докласти всіх зусиль, аби воно збулося.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепти глінтвейну.

Фото:  Pixabay

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Теги: Новий Рік
01.12.2020 09:38



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