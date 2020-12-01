Ідеї для натхнення: 25 речей, які треба встигнути зробити цієї зими

Список справ на зиму – як зробити холодну пору року справді чарівною та затишною.
Зима – це крижане повітря, громіздкий одяг і нестача сонця – адже суцільна темрява лягає на місто вже о 4 вечора.
Втім, з іншого боку – це катання на лижах, нарядні ялинки в снігу і чарівні новорічні свята, коли всі мрії збуваються. Питання лише в тому, на чому акцентувати свою увагу.
Ми вважаємо, що треба – на позитиві. Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе список приємних справ на зиму, які допоможуть отримати максимум задоволення від цієї пори.
Список приємних справ на зиму
Переглянути улюблені новорічні фільми.
Цілий день кататися з гірки на санках.
Власноруч запакувати новорічні подарунки – і відправити їх рідним та друзям по пошті (карантин – такий карантин) 🙂
Прикрасити весь будинок гірляндами.
Розібрати мотлох – і покикидати усе зайве: з шафи і зі свого життя.
Завести красивий блокнот, куди будеш записувати свої ідеї та плани (а може, й вірші?)
Стати добрим Сантою для тих, кого життя обділило подарунками.
Погрітися біля каміну.
Знайти джерело пасивного доходу
Побалувати себе і рідних запашним глінтвейном.
Роздрукувати найкращі фотографії та оформити паперовий фотоальбом
Вивчити щось корисне, наприклад, пройти цікавий курс на Coursera.
Зліпити найбільшу у своєму житті снігову бабу.
Завести свій блог в Instagram або TikTok. А чому б і ні?
Сказати рідним, як сильно ти їх любиш.
Довго-довго гуляти засніженим містом, зігріваючись чаєм або кавою з термосу.
Прочитати мінімум 3 цікаві книги, до яких давно не доходили руки.
Скласти свій власний новорічний плейлист.
Спекти ароматне імбирне печиво на Різдво.
Зібрати величезний пазл або намалювати картину по номерах.
Посадити мандаринову кісточку 🙂
Закутатися в плед і насолоджуватися гарячим какао або імбирним чаєм.
Зробити саморобну годівничку для птахів.
Влаштувати новорічний корпоратив онлайн.
Загадати новорічне бажання і докласти всіх зусиль, аби воно збулося.
Нагадаємо, раніше ми публікували рецепти глінтвейну.
Фото: Pixabay