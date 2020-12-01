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ICTV / Ранок / 10 вражаючих фактів про презервативи / 01.12.2020 08:43
01.12.2020 08:43
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10 вражаючих фактів про презервативи


1 грудня в усьому світі відзначають День боротьби зі СНІДом. З цієї нагоди нагадуємо, що кохання має бути справжнім, щирим, і… безпечним. Найкращий спосіб для цього – презерватив.

Більшість з нас вважає цей зручний і дієвий засіб контрацепції сучасним винаходом.  Втім, його вражаюча історія починається ще у II тисячолітті до нашої ери…

1. Дослідники вважають, що перший презерватив був… жіночим. Він являв собою сечовий міхур кози.

Такий незвичний спосіб винайшов легендарний цар Криту Мінос ще у 1200 році до нашої ери, аби захистити дружину від скорпіонів і змій, які, нібито, жили в його спермі

2. Солдати Древнього Риму робили презервативи з м’язової тканини воїнів, вбитих у бою. А полководці задля цієї ж мети видавали їм ще й висушені кишки дрібної домашньої худоби.

3. Шалено популярними в Європі презервативи стали в 16 столітті, коли моряки привезли на континент епідемію сифілісу. У той час використовувалися льняні мішечки на зав’язочках, просочені спеціальним спермецидом.

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4. Найвинахідливішіми виявилися давні араби. Вони прикрашали свої пра-презервативи бантиками, рюшами й навіть дорогоцінним камінням! А коли чоловік вмирав – клали улюблений аксесуар разом із ним у могилу.

У XIX столітті відбулося революційне відкриття – вулканизація резини. Це зробило презервативи дешевими, а отже – доступними для населення. Перший резиновий презерватив з’явився у 1885 році, а сучасний латексний – у 1919. Він був тоншим, еластичнішим, і не мав запаху резини.

6. Презерватив може врятувати життя. Причому, в буквальному сенсі!

Розповідають, що одна жінка під час круїзу випила забагато алкоголю і випала за борт – просто у хвилі Середземного моря. Від смерті її врятувала упаковка презервативів, які винахідлива жінка надула й використовувала замість рятувального круга. А за три дні її врятував корабель, що проходив поруч.

презерватив фото

7. Контрабандисти використовують презервативи, щоб провозити наркотики через кордон у власному шлунку. Задля цього вони наповнюють їх забороненими речовинами і ковтають.

8. У 2003 в Китаї зробили найбільший у світі презерватив – довжиною 80 метрів і шириною цілих 100 метрів! Його надягли на один з готелів міста Гуйлінь.

А ще за два роки в гігантський презерватив одягли й знаменитий обеліск у Буенос-Айресі. Так аргентинці популяризували Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

9. Американські солдати використовують презервативи для захисту дула автоматів від засмічення.

10. У Швейцарії почали випускати екстра-маленькі презервативи для 12-14-річних хлопчиків. Такі міри було прийнято у відповідь на дослідження вчених, що довело: підлітки доволі часто мають незахищені статеві контакти й навіть не розуміють їхню небезпеку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відмовити у сексі без презервативу.

Фото: Unsplash

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Теги: презерватив, цікаві факти
01.12.2020 08:43



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