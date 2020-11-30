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ICTV / Ранок / Постільна білизна 2020: тренди домашнього текстилю, які зроблять спальню стильною / 30.11.2020 19:00
30.11.2020 19:00
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Постільна білизна 2020: тренди домашнього текстилю, які зроблять спальню стильною


Вдало підібраний комплект якісної постільної білизни не лише зробить твій сон комфортнішим, але й стане стильною родзинкою твого інтер’єру.

Але яку саме постільну білизну вибрати у 2020-2021 роках?

Ранок у Великому Місті зібрав тренди, про які точно варто знати перед покупкою.

Якою має бути модна постільна білизна

Натуральні тканини

Ніякої синтетики у твоєму ліжку! Вибирай постільне лише з натуральних матеріалів. Практичний котон, розкішний шовк, екологічний льон – вибирай те, що тобі підходить і по зовнішньому вигляду, і на дотик, і по ціні.

Радимо придивитися й до комплектів із сатину. Ця тканина поєднує в собі приємну гладкість, високу зносостійкість, привабливий вигляд і відносно невисоку вартість.

Розкішний жакард

І ще трішки про матеріали.

Безсумнівним хітом кількох останніх сезонів стала жакардова постільна білизна. Не збирається вона здавати позицій і у 2021 році.

Жакард – це не склад тканини, а особливий спосіб плетіння ниток. Тому він може бути як натуральним, так і синтетичним. Вибирай постільне лише з натурального жакарду.

Це елітна тканина, її вартість відповідна. Втім, якщо маєш таку можливість – не пошкодуй грошей на такий комплект: він прослужить тобі мінімум 10 років, не втративши привабливого вигляду.

Природна стихія

Авокадо, фламінго, кактуси, саванна чи зіркове небо – на твоїй новій постільній білизні можуть бути майже будь-які природні сюжети.

Вони можуть бути зображені як з фотографічною точністю, так і бути схематично намальовані в стилі примітивізму.

Єдине, чого варто уникати – банального квіткового орнаменту та зображення троянд, тюльпанів, орхідей.

Геометрія

Не подобаються природні мотиви? Тоді обирай геометрію. Вона більш універсальна, тож ідеально впишеться в будь-який інтер’єр.

Клітинка, ромби, кола, зигзаги – усе це безпрограшні варіанти, покликані підкреслювати динамічність великого міста.

Поєднання різних текстур

Одна подушка синя, друга – червона, а підковдра взагалі сіра і рельєфна… Сьогодні в моді комплекти, частини яких суттєво відрізняються і за кольором, і за текстурою.

Ти можеш навіть купити кілька різних комплектів та поєднувати їх елементи на власний розсуд.

Можливо, це і звучить трохи дивно, але на ділі виглядає справді стильно і свіжо.

Якою не повинна бути сучасна постільна білизна

Мода сьогодні надзвичайно лояльна та різноманітна. Але все ж таки є речі, які вже давно варто залишити в минулому.

  • Банальні квіткові принти (про це ми вже сказали трохи вище)
  • «Брудний» білий. Йдеться про ледь сіруваті, жовтуваті та світло-бежеві відтінки. У таких кольорах навіть новенька постільна білизна виглядає як стара і запрана, ба навіть несвіжа.
  • Синтетичні комплекти. Ну це вже повне табу. Адже така білизна, в першу чергу, шкодить не інтер’єру, а твоєму здоров’ю. Спати треба лише на натуральних тканинах, що дихають.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на зиму 2020.

Фото: Pixabay

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Теги: інтер'єр, модні тренди
30.11.2020 19:00



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