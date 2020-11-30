Магнітні бурі в грудні 2020 – календар небезпечних дат

У грудні 2020 року буде небагато магнітних бур – вони очікуються тільки на початку та наприкінці місяця, основна ж його частина пройде доволі спокійно. Сильні геомагнітні коливання чекають на українців лише в останній декаді року.
Коли саме плануються магнітні бурі в Україні, як вони можуть вплинути на здоров’я та як мінімізувати їхню шкідливу дію на організм?
Ранок у Великому Місті підготував календар магнітних бур на грудень 2020.
Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на грудень 2020
У грудні 2020 року очікується достатньо спокійна геомагнітна обстановка. Але наприкінці місяця буде кілька сильних магнітних бур, які можуть відчути не лише метеозалежні люди.
3 грудня – середня магнітні бурі.
26, 28-29 грудня – сильні магнітні бурі.
Як магнітні бурі впливають на здоров’я
Магнітні бурі створюють несприятливі умови для нашого здоров’я. У багатьох людей, особливо у метеозалежних, можуть спостерігатися такі симптоми:
- Головний біль, запаморочення.
- Підвищення артеріального тиску і тахікардія.
- Різкі зміни настрою, схильність до депресії.
- Сонливість.
- Зниження життєвого тонусу, загальна слабкість організму.
- Зменшення продуктивності праці.
- Загострення хронічних хвороб.
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Як пережити магнітну бурю
Мінімізувати шкідливий вплив магнітних бур на здоров’я можна, головне – дотримуватися низки правил.
- Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних. Намагайся менше нервувати.
- Гуляй на свіжому повітрі хоча б 1 годину на день. Краще – дві.
- Замість кави та чаю, пий щонайменше 2 літри чистої води.
- Напередодні магнітної бурі виключи з раціону шкідливі продукти, а також занадто жирну, солону та солодку їжу. Натомість їж більше фруктів та овочів.
Дотримуйся цих рекомендацій – і можеш пережити магнітні бурі без серйозних ризиків для здоров’я.
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