Магнітні бурі в грудні 2020 – календар небезпечних дат

У грудні 2020 року буде небагато магнітних бур – вони очікуються тільки на початку та наприкінці місяця, основна ж його частина пройде доволі спокійно. Сильні геомагнітні коливання чекають на українців лише в останній декаді року.

Коли саме плануються магнітні бурі в Україні, як вони можуть вплинути на здоров’я та як мінімізувати їхню шкідливу дію на організм?

Ранок у Великому Місті підготував календар магнітних бур на грудень 2020.

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на грудень 2020

У грудні 2020 року очікується достатньо спокійна геомагнітна обстановка. Але наприкінці місяця буде кілька сильних магнітних бур, які можуть відчути не лише метеозалежні люди.

3 грудня – середня магнітні бурі. 26, 28-29 грудня – сильні магнітні бурі.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітні бурі створюють несприятливі умови для нашого здоров’я. У багатьох людей, особливо у метеозалежних, можуть спостерігатися такі симптоми:

Головний біль, запаморочення.

Підвищення артеріального тиску і тахікардія.

Різкі зміни настрою, схильність до депресії.

Сонливість.

Зниження життєвого тонусу, загальна слабкість організму.

Зменшення продуктивності праці.

Загострення хронічних хвороб.

Як пережити магнітну бурю

Мінімізувати шкідливий вплив магнітних бур на здоров’я можна, головне – дотримуватися низки правил.

Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних. Намагайся менше нервувати.

Гуляй на свіжому повітрі хоча б 1 годину на день. Краще – дві.

Замість кави та чаю, пий щонайменше 2 літри чистої води.

Напередодні магнітної бурі виключи з раціону шкідливі продукти, а також занадто жирну, солону та солодку їжу. Натомість їж більше фруктів та овочів.

Дотримуйся цих рекомендацій – і можеш пережити магнітні бурі без серйозних ризиків для здоров’я.

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Фото: Unsplash

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