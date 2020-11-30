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ICTV / Ранок / Корисні властивості ківі: чому цей зелений фрукт має бути в раціоні / 30.11.2020 12:46
30.11.2020 12:46
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Корисні властивості ківі: чому цей зелений фрукт має бути в раціоні


Ківі: корисні властивості та протипоказання.

Ківі – один із улюблених зимових фруктів українців, наряду з бананами, апельсинами та мандаринами. Він не лише має приємний смак та оптимістичний зелений колір, але й видатні корисні властивості.

Які саме? Розглянемо в цьому матеріалі.

Корисні властивості ківі

Ківі – один із лідерів за вмістом вітаміну С. Аби повністю покрити добову норму, достатньо з’їдати лише 1 штучку на день.

Підвищує імунітет, що під час пандемії, та й просто у сезон застуд, дуже актуально.

Запобігає появі та загостренню хронічних захворювань.

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Завдяки високому вмісту пектинів, нормалізує роботу кишечника та активно виводить токсини з організму.

Здатен виводити солі з організму, тому допомагає запобігти остеохондрозу та утворенню каменів у нирках.

У ківі присутній магній, тому фрукт знімає напругу і допомагає долати стреси.

ківі фото

Багатий на калій, завдяки чому підтримує здоровими судини і серце

Містить фермент актінідін, який допомагає розщеплювати білки. Завдяки йому полегшується травлення, особливо після вживання важкої їжі.

Захищає очі та допомагає зберегти гостроту зору за допомогою потужного антиоксиданту – лютеїну.

Стимулює синтез колагену, що дуже корисно для нашої шкіри, волосся та нігтів.

Гальмує процес посивіння волосся. Регулярно вживай ківі, якщо хочеш надовго зберегти його природний колір.

Багатий на вітаміни А і С, які є потужними антиоксиданти. Це робить ківі відмінною профілактикою онкології.

Скільки ківі можна їсти на день

Аби відчути на собі корисні властивості ківі, але не заробити алергію, достатньо вживати 1-2 плоди на день. Максимальна норма – 3 штучки.

Якщо з’їси більше – це може спровокувати подразнення шкіри і слизової ротової порожнини, та навіть спровокувати бронхіальну астму.

ківі фото

Протипоказання: кому не можна їсти ківі

Ківі з обережністю варто вживати людям, які мають такі проблеми зі здоров’ям:

  • Схильність до харчової алергії
  • Підвищена кислотність шлунка

Також не варто вживати ківі дітям віком до 1,5 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості фейхоа.

Фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
30.11.2020 12:46



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