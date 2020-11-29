Секрети краси Марго Роббі: 5 б’юті-правил зірки

Секрети краси австралійської акторки Марго Роббі допоможуть тобі виглядати, як справжня зірка. Читай і бери на замітку!

Марго Роббі стала відомою на весь світ завдяки ролі в культовому фільмі Вовк з Уолл-Стріт, де зіграла разом із Леонардо ді Капріо.

Потім ми бачили цю білокуру красуню в ролі епатажної і зухвалої Харлі Квінн у стрічці Загін самогубців і в образі Тоні Хардінг у фільмі Тоня проти всіх. За цю роль акторка навіть була номінована на Оскар.

Однак ця дівчина вражає не лише своїм акторським талантом, а й неябиякою красою.

Ранок у Великому Місті зібрав 5 правил краси 29-річної зірки. Можливо, вони стануть у нагоді й тобі.

Секрети краси Марго Роббі

Обов’язковий демакіяж

У Марго є дуже важливе правило: завжди змивати косметику на ніч, якою б втомленою вона не була.

Незалежно від того, наскільки я п’яна, я не лягаю спати з макіяжем. Як тільки я приходжу додому, я змиваю його. Я використовую косметичні серветки для демакіяжу, потім вмиваюся гелем. Коли я подорожую, то, сідаючи в літак, я тут же знімаю макіяж за допомогою серветок, а потім використовую патчі. Потім я завжди зволожують шкіру спреями, – говорить зірка.

Бокс і серфінг

Основа тренування Роббі – це кардіо. Красуня любить біг, качає сідниці, займається серфінгом, а ще – кілька разів на тиждень ходить на бокс.

Тренер акторки впевнений: своїй стрункій та підтягнутій фігурі вона зобов’язана, в першу чергу, боксу.

Компреси для очей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @margotrobbie 25 Янв 2020 в 3:14 PST

У зіркової красуні іноді виникає припухлість очей, але вона точно знає, як від неї позбутися.

Все просто.

Треба взяти дві охолоджені столові ложки та прикласти їх до очей на 10 хвилин. Або зробити компрес із червоного китайського чаю Лапсан Соучун.

Крем замість бальзаму для губ

Марго Роббі не користується бальзамом для губ, замість цього надає перевагу живильному крему для сухої шкіри.

За словами зірки, він працює набагато швидше та ефективніше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @margotrobbie 9 Янв 2018 в 1:28 PST

Відсутність сніданку

Марго Роббі впевнена, що її режим харчування допомагає зберігати струнку фігуру. Хоча, власне, такий підхід протиречить порадам багатьох дієтологів.

Вранці зірка не снідає, о 12 години випиває стакан смузі, а ще через кілька годин обідає білковими стравами.

Зірка переконана: якщо замість сніданку займатися спортом – метаболізм розганяється і людина не товстішає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Дженніфер Еністон.

Фото: Dreamstime

Аліна Литвиненко

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