Календар риболова на грудень 2020 – коли добре клюватиме

Календар риболова на грудень стане у нагоді всім прихильникам зимової рибної ловлі.
Тож якщо хочеш не лише провести час на природі, але й повернутися додому з великим уловом – заздалегідь вибери для цього вдалий день.
Календар риболова на грудень 2020
Найкращий кльов – 1, 12-15, 27-31 грудня
Середній кльов – 4, 5, 11, 19, 20 і 24 грудня
Хороший кльов – 2, 3, 16-18, 26 грудня
Дні без кльову – 6-10, 21-23, 25 грудня
Вважається, що на клювання позитивно впливає молодий місяць. Тож вирушати на рибну ловлю в цей період – ідея хороша. А от коли місяць іде на спад, кльов різко зменшується.
Сильно впливає на кльов і повний місяць. Досвідчені рибалки попереджають: іти на рибну ловлю в цей час особливого сенсу немає – все одно улову не буде.
Грає роль і час доби: краще за все ловити рибу на світанку або на заході сонця. Адже саме тоді вона знаходиться в активному стані і ловиться добре.Також по темі: Обережно, ботулізм! Чому небезпечно купувати в'ялену рибу Магнітні бурі в грудні 2020 – календар небезпечних дат Хвора риба на прилавках: хто і як труїть українців
Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме у грудні 2020 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати рибу в магазині.
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