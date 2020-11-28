Місячний календар на грудень 2020 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на грудень 2020 допоможе тобі ефективно розподілити свій час та успіно вести всі справи.

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Місячний календар на грудень 2020

Сприятливі дати у грудні 2020: 3, 7, 16, 19, 26 Несприятливі дати у грудні 2020: 2, 8, 11, 30

Сприятливі дні у грудні 2020 – детально

Місячний календар на 3 грудня

Це день, коли ти зможеш легко вирішити застарілі конфлікти та знайти нових однодумців. Тож якщо тобі є що виправити у відносинах із колегами, друзями чи коханою людиною – зроби це сьогодні. Час настав.

Місячний календар на 7 грудня

Сьогодні можна починати грандіозні проекти та великі справи. Головна умова – приступати до них із чітко продуманим планом. Тоді на тебе гарантовано чекає успіх.

Місячний календар на 16 грудня

Ідеальний час для крупних покупок, зміни роботи або планування майбутніх подорожей. Ти відчуватимеш приплив позитивної енергії – тож просто спрямуй її в потрібне русло.

Місячний календар на 19 грудня

День буде сприятливим для активних і впевнених у собі людей. Можна починати нові проекти, але за умови, що старі вже завершені, або хоча б вийшли на фінішну пряму. А ще це ідеальний час, щоб наважитися на щире зізнання.

Місячний календар на 26 грудня

Дуже вдалий час для шопінгу – покупки, зроблені сьогодні, будуть радувати тебе довгі роки. А щоб не захопитися процесом і не накупити зайвого – заздалегідь склади список того, що тобі дійсно треба.

Несприятливі дні у грудні 2020 – детально

Місячний календар на 2 грудня

Сьогодні ти можеш відчувати емоційну нестабільність та різкі перепади настрою. Намагайся розслабитися й не піддаватися негативним емоціям – уже завтра ситуація покращиться і на тебе чекає вдалий день. І не варто йти на ризик – день для цього абсолютно не підходить.

Місячний календар на 8 грудня

День не підходить для важливих переговорів, зустрічей із друзями і романтичних побачень: ризик виникнення конфліктів надзвичайно великий! Якщо є можливість, влаштуй собі релакс – прийми ванну чи запали ароматичні свічки. Це допоможе знизити градус напруги та уникнути зайвого емоційного накалу.

Місячний календар на 11 грудня

Цей день буде сповнений негативною енергією та небезпекою. Тому краще провести його якомога спокійніше. Зведи спілкування до мінімуму, а на роботі намагайся займатися рутинною роботою: нових проектів сьогодні починати не варто.

Місячний календар на 30 грудня

Не рекомендується вирушати в подорожі чи починати нові справи. Якщо є можливість – займися домашніми справами або просто відпочинь. Якщо були активні плани на вечір – їх краще відкласти і провести час вдома.

Усі інші дні грудня, не позначені в календарі, є нейтральними.

Тепер ти знаєш, які дати грудня 2020 року будуть сприятливими, а які – навпаки. Регулярно звіряйся з цим календарем – він допоможе тобі досягати успіху в будь-яких справах.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на грудень.

Фото: Pixabay

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