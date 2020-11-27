Як визначити рівень самооцінки та чому це важливо у житті – поради психолога

Здорова самооцінка – фундамент особистості. Це те, як ви ставитеся до себе та як сприймаєте себе в соціумі. Тож ранок у Великому Місті разом з психологом розповість, як визначити рівень власного сприйняття та чому це дуже важливо.
Люди, які мають здорову самооцінку – живуть так, як хочуть, та займаються тим, що люблять.
Вони беруть відповідальність за своє життя та не потребуються схвалення з боку, адже орієнтуються тільки на власні бажання та почуття.
Як досягти здорової самооцінки – розповів психолог Олег Следь.
Що таке самооцінка та коли вона формується?
Самооцінка – це певне вибудоване відношення до себе, як до особистості.
Воно насичене певними емоційними реакціями.
Самооцінка формується з самого дитинства, з народження, завдяки стосункам між мамою і дитиною.
Також впливають стосунки батьків між собою.
У перший рік життя у дитини формується майже 80% сприйняття себе як особистості.
А до 6 років вже повністю закріплюється самооцінка, яка впливає на різні сфери подальшого життя.
Здорова самооцінка – це яка?
Людина із здоровою самооцінкою не зациклюються на тих перешкодах, які трапляються в її житті.
Вона не впадає в апатію, депресію та ніколи не знецінює себе.
«Людина з досить доброю самооцінкою наповнює своє життя, згідно з власними бажаннями, вона дозволяє собі мріяти, планувати, пізнавати світ та бажати кращого».
Які ще є види самооцінки?
Нездорова самооцінка може бути заниженою або завищеною.
Ознаки низької самооцінки:
- Людина обмежує себе в бажаннях
- Часто впадає в депресивні переживання
- Не має власної думки
- Залежить від інших людей
- Потребує схвалення збоку
Саме низька самооцінка заважає рухатися вперед, розвиватися, досягати своїх цілей та жити на повну.
Людям з завищеною самооцінкою притаманні наступні риси:
- Знецінювання людей навколо
- Відсутність почуття емпатії та співпереживання
- Переоцінка власних можливостей
- Перебільшення своєї значущості
Як зрозуміти, яка в мене самооцінка?
Для того, щоб визначити рівень власної самооцінки, варто відповісти на запитання «Чого я вартий?».
– Як правило, людина з досить доброю самооцінкою точно знає, чого вона гідна, адже має власні цілі і бажання йти до них, – зазначає Олег Следь.
Для того, щоб мати здорову самооцінку дуже важливо – діяти в контакті з собою. Дозволяти собі хотіти щось приємне, комфортне та добре.Також по темі: Як змінити своє життя та знайти баланс: поради психолога Як правильно казати "ні": поради психолога Час до психолога? 5 причин звернутися до спеціаліста
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як розібратися в собі і публікували книги з психології.
Фото: Unsplash
Психолог: Олег Следь
Валентина Чорна