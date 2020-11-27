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ICTV / Ранок / Як визначити рівень самооцінки та чому це важливо у житті – поради психолога / 27.11.2020 08:00
27.11.2020 08:00
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Як визначити рівень самооцінки та чому це важливо у житті – поради психолога


Здорова самооцінка – фундамент особистості. Це те, як ви ставитеся до себе та як сприймаєте себе в соціумі. Тож ранок у Великому Місті разом з психологом розповість, як визначити рівень власного сприйняття та чому це дуже важливо.

Люди, які мають здорову самооцінку – живуть так, як хочуть, та займаються тим, що люблять.

Вони беруть відповідальність за своє життя та не потребуються схвалення з боку, адже орієнтуються тільки на власні бажання та почуття.

Як досягти здорової самооцінки – розповів психолог Олег Следь.

Що таке самооцінка та коли вона формується?

Самооцінка – це певне вибудоване відношення до себе, як до особистості.

Олег Следь психолог

Психолог Олег Следь

Воно насичене певними емоційними реакціями.

Самооцінка формується з самого дитинства, з народження, завдяки стосункам між мамою і дитиною.

Також впливають стосунки батьків між собою.

У перший рік життя у дитини формується майже 80% сприйняття себе як особистості.

А до 6 років вже повністю закріплюється самооцінка, яка впливає на різні сфери подальшого життя.

Здорова самооцінка – це яка?

Людина із здоровою самооцінкою не зациклюються на тих перешкодах, які трапляються в її житті.

Вона не впадає в апатію, депресію та ніколи не знецінює себе.

«Людина з досить доброю самооцінкою наповнює своє життя, згідно з власними бажаннями, вона дозволяє собі мріяти, планувати, пізнавати світ та бажати кращого».

Які ще є види самооцінки?

Нездорова самооцінка може бути заниженою або завищеною.

Ознаки низької самооцінки:

  • Людина обмежує себе в бажаннях
  • Часто впадає в депресивні переживання
  • Не має власної думки
  • Залежить від інших людей
  • Потребує схвалення збоку

Саме низька самооцінка заважає рухатися вперед, розвиватися, досягати своїх цілей та жити на повну.

Людям з завищеною самооцінкою притаманні наступні риси:

  • Знецінювання людей навколо
  • Відсутність почуття емпатії та співпереживання
  • Переоцінка власних можливостей
  • Перебільшення своєї значущості

Як зрозуміти, яка в мене самооцінка?

Для того, щоб визначити рівень власної самооцінки, варто відповісти на запитання «Чого я вартий?».

– Як правило, людина з досить доброю самооцінкою точно знає, чого вона гідна, адже має власні цілі і бажання йти до них, – зазначає Олег Следь.

Для того, щоб мати здорову самооцінку дуже важливо – діяти в контакті з собою. Дозволяти собі хотіти щось приємне, комфортне та добре.

Також по темі: Як змінити своє життя та знайти баланс: поради психолога Як правильно казати "ні": поради психолога Час до психолога? 5 причин звернутися до спеціаліста

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як розібратися в собі і публікували книги з психології.

Фото: Unsplash

Психолог: Олег Следь

Валентина Чорна

 

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Теги: Здоров'я, корисні поради, поради психолога, самооценка
27.11.2020 08:00



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