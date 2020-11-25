Модні антитренди на зиму 2021: яких речей давно час позбутися

Які речі остаточно вийшли з моди? Ранок у Великому Місті зібрав антитренди зими 2021, яким більше не місце у твоєму гардеробі.
Існує одяг, який давно вийшов із моди. Але все одно продовжує з’являтися в магазинах. Ми розповімо, які речі уже не актуальні, і підкажемо стильну альтернативу.
Модні антитренди на зиму 2021
Вузькі пуховики
Приталені пуховики, які обтягують фігуру, наче термобілизна, не актуальні уже кілька років. Утім, дехто продовжує їх носити й навіть купувати.
Тож якщо у тебе в планах цьогоріч оновити верхній одяг – зверни увагу на об’ємні фасони довжиною нижче коліна.
І не бійся, що така модель візуально зробить тебе занадто великою. Навпаки, на контрасті твоя фігурка здаватиметься напрочуд стрункою і тендітною. На відміну від вузьких моделей, які підкреслюють усі недоліки.
Шапки з пряжками та стразами
Пряжки, стрази, намистини та інші нашивки на шапках мають залишитись у минулому. Вони виглядатимуть старомодно та здешевлюють образ.
Звісно ж, існують моделі, де всі ці прикраси виглядають стильно і органічно. Але це скоріше виняток із правил, тож ми радили б не ризикувати.
Короткі приталені сукні
Приталена сукня довжиною вище коліна – один із головних антитрендів зими 2021. Особливо якщо вона в’язана.
Відмовся від усього, що занадто тебе обтягує. У моді – вільний покрій та довжина нижче коліна.
Це не лише актуально, але й тепло та зручно. Те, що треба на морозні дні.
Верхній одяг з коротким рукавом
Це не лише немодно, але й непрактично. Адже тобі доведеться або завжди носити довгі рукавиці, або вдягати супертеплі светри, у яких потім буде жарко в приміщенні.
Навіщо тобі всі ці складнощі?
Краще одразу вибирай стильний пуховик або пальто з довгим рукавом. Буде і стильно, і тепло, і зручно.
Шапка, шарф і рукавички одного кольору
Комплекти, у яких шарф, шапка і рукавички одного кольору, вже давно втратили актуальність. Взимку 2021 краще експериментувати з кольорами та фактурами, створюючи оригінальні поєднання.Також по темі: Модне взуття на зиму 2021: найстильніші моделі чобіт і черевиків Куртки і пуховики на зиму 2021: ультрамодні моделі Сумки на зиму 2021: наймодніші моделі цього сезону
Наприклад, ти можеш вибрати яскравий шарф до чорного пальто, а шапку підібрати в тон сумочки. Або поєднати шарф і шапку контрастних кольорів.
Варіантів безліч – просто включи фантазію!
Джемпер з імітацією сорочки
Багатошаровість – це модно і стильно. А от псевдо-багатошаровість сьогодні моветон.
Так звані «обманки» – светрики з пришитим коміром і краєм сорочки – це зовсім не те, що має бути у твоєму гардеробі.
Виглядає це сумнівно і зовсім не сучасно. І якщо раптом стане жарко, ти не зможеш зняти свій светр.
Пуховики-сукні
Українські жінки хочуть бути жіночними навіть у лютий холод. Тому в якийсь момент дизайнери відчули цей суспільний запит – і створили цей гібрид пуховика і сукні.
Втім, сподівань така модель не виправдала – і швидко вийшла з моди. Адже нижче лінії талії він майже не захищає від холоду, та й із сукнями і спідницями виглядає вкрай дивно.
Тож купувати такий пуховик ми б не радили. Краще надай перевагу універсальним прямим або об’ємним моделям.
Дуті чоботи
Дуті чоботи вже давно вийшли з моди, але чомусь продовжують з’являтися на прилавках. Виглядають вони незграбно, тому таку пару ти можеш вдягнути хіба що на прогулянку по лісу.
А от для міста краще підбери ультрамодні грубі ботинки або елегантні ботфорти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди зими 2021.
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