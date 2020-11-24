Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Що приготувати: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику / 24.11.2020 10:38
24.11.2020 10:38
Поділитися

Що приготувати: рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику

Фото: Unsplash

Що приготувати з того, що є в холодильнику – рецепти страв із простих продуктів.

Їсти треба, але купити екзотичні продукти немає можливості? Не проблема, адже можна приготувати з того, що є в холодильнику.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе прості рецепти смачних страв. Шукай, що тобі подобається, і дивуй рідних.

Що приготувати під час карантину 

Оскільки на початку карантину всі скупили гречку, то прийшов час експериментувати з нею. Можна приготувати гречаний суп, відварити гречку з м’ясом або ж наробити гречаних котлет.

Гречані котлети | Інгредієнти

гречані котлети фото

  • Картопля – 2-3 шт.
  • Гречка відварена – 1 склянка
  • Цибуля – 1 шт.
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 1 чайна ложка
  • Паніровочні сухарі

Приготування

Відвари гречку. Після цього спробуй її подрібнити самостійно ложкою або у блендері. Очисти цибулю, поріж дрібними кубиками і ретельно просмаж на пательні.

Разом з тим варто відварити картоплю та зробити з неї пюре. Тепер усе це змішай, додай яйце, муку та посоли.

Сформуй котлети і обкатай їх у паніровочних сухарях. Розігрій пательню, додай олії і смаж з обох сторін.

Гороховий суп| Інгредієнти (пісна страва)

гороховий суп фото

Фото: Unsplash

  • Горох – 1 склянка
  • Картопля – 2-3 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Укроп/петрушка
  • Перець, сіль на власний розсуд

Приготування

Помий горох і замочи у воді на кілька годин. Після того потрібно злити всю воду і засипати горох у каструлю. Залий водою 1,5-2 літра і доведи до кипіння, тоді зменши вогонь і накрий кришкою.

Через 10-15 хвилин додай картоплю. У цей час подрібни цибулю, потри моркву і підсмаж їх на пательні до золотистого кольору.

Додай це все у каструлю, посоли, поперчи і провари ще кілька хвилин на маленькому вогні. Якщо хочеш крем-суп, можеш закинути це все у блендер. Для прикраси додай зелені.

Цей суп не просто смачний, але ще й простий у приготуванні та пісний! Що зараз дуже актуально.

Смажена яєчня у хлібі | Інгредієнти

смажена яєчня фото

  • Хліб
  • Яйця
  • Зелень
  • Ковбаса (якщо є)
  • Перець – за бажанням

Приготування

Наріж стільки скибочок хліба, скільки ти з’їси. Виріж всередині отвір. Це можна зробити круглою посудиною. Постав пательню на вогонь. Додай олію або масла.

Поклади скибочки і з кожної сторони обсмаж приблизно по 30 секунд. Після того розбий яйце прямісінько в отвір.

Можеш дадати туди шматочки ковбаси, зелені та трішки поперчити. На невеликому вогні смаж доти, доки не приготується білок.

Картопляно-грибна запіканка | Інгредієнти (пісна страва)

картопляно-грибна запіканка фото

Фото: Unsplash

  • Картопля – 6-8 шт.
  • Свіжі або заморожені гриби – 500-750 грам
  • Цибуля – 1-2 шт.
  • Сіль, перець за смаком

Приготування

Відвари гриби та картоплю, перекрути через м’ясорубку.

Поріж дрібно цибулю, додай сіль, перець і перемішай усе. Якщо маєш свіжу зелень, теж можеш її теж додати.

Отриману суміш переклади у форму та запікай близько години.

Панкейки | Інгредієнти (пісна страва)

панкейки фото

Фото: Unsplash

Нарешті прийшов час поласувати чимось солоденьким. Можеш приготувати класичні американські панкейки. Для цього потрібно зовсім небагато.

  • Яйце – 1 шт.
  • Молоко – 1 склянка
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Борошно – 1 ст.
  • Сіль – ½ ч. л.
  • Рослинна олія – 2 ст. л.
  • Сода – ½ ч. л.

Приготування

Для початку візьми яйце, додай сіль, цукор і перемішай все до появи пінки. Після цього туди ж долий півсклянки молока і поступово підсипай борошно. Це потрібно для того, щоб млинці були без комочків.

Додай молоко та борошно, яке лишилося, роби це за тим же принципом. Погаси соду та додай у тісто. І на останок вилий у суміш олію, щоб панкейки не підгорали.

Усе дуже ретельно перемішай, підігрій пательню, додай туди трохи масла (лише для першого панкейка) і смаж їх на середньому вогні.

Список страв, які займають небагато часу та інредієнтів для приготування:

  • Молочна гречана каша
  • Борщі з м’ясом та без
  • Рибний суп
  • Макарони з овочами
  • Запечена картопля з сиром
  • Плов з грибами
  • Салати зі свіжих овочів
  • Яблучний пиріг (шарлотка)
  • Піца
  • Картопляні зрази
  • Спагеті в соусі
Також по темі: Що приготувати з хурми: рецепти, які тобі точно сподобаються Що приготувати з гарбуза: ТОП кращих рецептів Що приготувати з баклажанів: ТОП кращих рецептів

Тепер ти знаєш, що можна приготувати з продуктів, які є в тебе вдома. Рецептів є багато, користуйся ними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати з броколі.

Головне фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: рецепти, страви
24.11.2020 10:38



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати