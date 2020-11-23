Модні светри 2021: головні маст-хеви цієї зими

Модні светри — які моделі обрати на зиму 2021.

Із настанням холодів приходить непереборне й цілком природне бажання — зігрітися.

А в цьому, краще за будь-який інший елемент твого гардеробу, допомагає теплий в’язаний светр.

Сьогодні Ранок у Великому Місті розповість, які моделі цього сезону не лише подарують тобі відчуття затишку, а й стануть ідеальним доповненням стильного образу.

Модні светри на зиму 2021

Светри-сукні

Обожнюєш жіночні образи, але не любиш мерзнути? Ось твій ідеальний варіант!

Комфортно, стильно, а головне — тепло.

Так можна піти на роботу чи прогулянку. А якщо поєднаєш такий светрик із актуальними цього року ботфортами, то можна відразу на подіум.

З високим коміром

Цьогоріч у тебе точно немає шансів замерзнути!

До об’ємної в’язки дизайнери вирішили додати вічну класику — високий комір.

Стильно, красиво, а до того ж — практично, адже не доведеться шукати шарфик під такий образ.

З об’ємними рукавами

Ця модель не лише зігріє, а й додасть впевненості в собі.

Маскулінна лінія плечей, що прийшла до нас із 80-х, не виходить із тренду вже кілька сезонів поспіль. А зараз дизайнери вирішили додати сюди ще й об’ємні рукави.

Так ти точно будеш відчувати себе непереможною, сильною, але при цьому такою жіночною та ніжною.

Ретро-тематика

До речі, про ті славнозвісні 80-ті — дизайнери продовжують ними надихатись.

Теплі ретросветрики дарують якесь дивовижне відчуття ностальгії та затишку навіть тим, хто бачив 80-ті лише у фільмах.

Вони не лише атмосферні, а й дуже стильні!

Багатошарові светри

Цього сезону дизайнери зуміли здивувати усім вже відомою багатошаровістю, додавши туди щось дуже стильне.

Мова йде про імітацію жилетки.

Почала вона з’являтись ще минулого сезону, але цього — тренд підхопили чимало відомих брендів.

Такий нестандартний светр точно освіжить свій звичний гардероб.

Укорочені моделі

Може, так і не здається, але це дуже практична модель.

Один короткий светрик допоможе тобі створити безліч різних луків, адже він пасуватиме під все!

Неважливо, спідниця це чи брюки із завищеною талією, кроп-светр завжди виглядатиме красиво й доречно.

Яскраві светри

Якщо брак кольорів взимку впливає на твій настрій, є вихід!

Можна самостійно розфарбувати свій день за допомогою яскравого светра.

І хоч на дворі холод, у душі точно буде літо. Не забудь про усмішку — з нею буде ще яскравіше!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні шапки на зиму 2021.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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