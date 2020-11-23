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ICTV / Ранок / Чорна п’ятниця: де вигідно придбати техніку для дому / 23.11.2020 20:24
23.11.2020 20:24
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Чорна п’ятниця: де вигідно придбати техніку для дому


Чорна п’ятниця 2020 в Україні: які знижки на техніку.

Чорна п’ятниця – американське свято щедрості та втілення матеріальних мрій, яке поступово захопило весь світ.

Чорну п’ятницю зазвичай святкують після Дня Подяки, і припадає вона на період з 23 по 29 листопада.

Цього року Black friday 2020 розпочнеться опівночі 27 листопада 2020 року по всьому світу.

Сьогодні ми в Ранку у Великому Місті пройдемось по знижках, які пропонують українцям до свята споживання магазини техніки.

Які знижки на техніку чекають на тебе 27 листопада і чи можна назвати їх гідними Чорної п’ятниці?

Аби тобі було легше визначитись, ми проаналізували чорноп’ятничні знижки на Apple iPhone 12 64GB. Але з нашим індексом айфона вийшла дуже цікава штука. Яка? Читай у матеріалі.

Довідка. Чорна п’ятниця: історія у світі

Перші великі розпродажі розпочались на Східному узбережжі США ще у XIX столітті. Аж згодом вони поширились Північною Америкою.

А конкретна прив’язка розпродажів до Дня Подяки офіційно стартувала з 1966 року. Глобалізація наступала – і от сьогодні масштаб події став всесвітнім.

Як проходить Чорна п’ятниця на ROZETKA?

Коротко: до -65% на всі категорії товарів.

ROZETKA пишуть на сайті, що довгоочікувана сейл-гонка зачіпає товари всіх категорій: це час, коли можна нарешті насмілитись кинути оком і на айфон, і на геймерський ноутбук.

Усі товари, які братимуть  участь у “чорному” розпродажі, зібрані за посиланням black friday ROZETKA.

Тут кожні 60 хвилин тобі “випливатиме” банер “товар години”. В нашому випадку ним став холодильник SHARP за 5999 гривень замість 9199.

Економія, якщо вірити цінам сайту, аж 3200 гривень.

Скільки ж коштуватиме в ROZETKA Apple iPhone 12 64GB зі знижкою? 29999 гривень замість 31999 гривень. Запам’ятай цю цифру, ми обіцяємо, що наприкінці матеріалу ти відчуєш, що таке де жа вю.

Чорна п’ятниця у COMFY: що мережа магазинів техніки приготувала для покупців

Коротко: до -50% та доставка за 1 гривню.

Знижки у COMFY не такі захмарні, як в колег з ROZETKA, але саме тут з 23 до 30 листопада, якщо ти придбаєш щось на суму від 499 гривень, доставка Новою поштою обійдеться тобі у 1 гривню.

Дивно, але хоча у COMFY заявлені максимальні знижки на 50%, дешевші товари на сайті можна купити за -70% від вартості.

А от MacBook 16 Pro можна купити всього лише на 10% дешевше від його звичайної вартості.

Небагато, на перший погляд, але якщо дивитись на гривні замість відсотків, то це 95 999 замість 105 999 гривень.

Apple iPhone 12 64Gb тут зі знижкою коштуватиме 29 999 ₴ замість 35 999. Знижка – 6 000 ₴.

Чорна п’ятниця у Foxtrot: шалений цінопад та розіграш 5 телевізорів

Коротко: до -70% та розіграш 5 LED телевізорів.

Мережа магазинів техніки Foxtrot не лише влаштувала шалений цінопад, але й збирається розігрувати 5 LED телевізорів серед покупців.

Щоправда, аби позмагатись за один із TV, треба придбати товару на суму не менше, аніж 5000 гривень. А самі телевізори коштують по 12 999 гpивень.

Якщо вирішив/ла перевірити вдачу, то оголошення результатів відбудеться 15.12.2020 на сторінці Фокстрот у Фейсбук.

Apple iPhone 12 64GB тут коштуватиме, як і всюди – на 6 тисяч гривень дешевше за звичайну ціну.

Також по темі: Карантинна Чорна п'ятниця 2020: коли почнуться знижки в магазинах Чорна п’ятниця 2020: лайфхаки, які допоможуть зекономити Чорна п’ятниця: як вижити у торговому центрі?

Чорна п’ятниця в Eldorado: що цікавого, окрім знижок?

Коротко: знижки до -70% та доставка Новою поштою за 1 гривню.

От хто добре підготувався до Black Friday – так це Eldorado.

Бо, окрім знижок, тут діятиме пропозиція до 25% бонусів від вартості товару на карту, миттєвий самовивіз, розстрочка до 25 платежів (хоча в деяких магазинах – Comfy, наприклад, – це постійна пропозиція) та супербонус до 5% при оплаті картою на сайті.

І до того ж їх Чорна п’ятниця триватиме з 20 до 30 листопада.

Але от несподіванка: Apple iPhone 12 64Gb в період знижок Чорної п’ятниці коштуватиме тут 29999 гривень. Як і в трьох попередників.

Citrus: найбільші заявлені знижки з нашої підбірки

Коротко: до -77 % на акційні товари.

Тут обіцяють: у Black Friday під знижки з техніки потраплять і Apple: тобто всі ці iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook, AirPods, iMac можна буде купити набагато дешевше.

Мабуть, ти, як і ми в Ранку у Великому Місті, скептично примружився/лась на цьому моменті.

І недарма: як тобі знижка 17% на Apple iPhone 12 64GB Black (MGJ53) ? 

А це все ті ж 29 999 грн замість 35 999.

Плюс тут активно працює кешбек і навіть оплата до 50% вартості товару кешбеком.

Триватиме ця вакханалія низьких цін цілий тиждень: від сьогодні і до 30 листопада.

Ми вже писали, як відомі бренди одягу та взуття підійшли до святкування Чорної п’ятниці. Спойлер: деякі з них перетворили день знижок на цілий тиждень.

Фото: Unsplash

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Теги: знижки, техніка
23.11.2020 20:24



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