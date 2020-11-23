Як Белла Хадід доглядає за обличчям і тілом: б’юті-секрети моделі

Секрети краси Белли Хадід – як зірка доглядає за тілом, шкірою та волоссям.
24-річна вмериканська модель із палестинським корінням, Белла Хадід, без сумніву, одна з найкрасивіших жінок світу. Модні будинки Dior и Bulgari вибрали її постійним обличчям своїх брендів.
А минулоріч британський пластичний хірург Джуліан де Сильва за допомогою спеціального додатку вирахував, що форма обличчя, губ і підборіддя зірки ідеальна, згідно з формулою Золотого перетину.
Ранок у Великому Місті вирішив дізнатися, як доглядає за собою одна з головних голлівудських красунь. Тож б’юті-секрети Белли Хадід – до твоєї уваги просто зараз.
Секрети краси Белли Хадід
Ситний сніданок
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Белла – не з тих моделей, які морять себе голодом. За її словами, повноцінний сніданок – це запорука успішного дня.
«Снідаю ситно, якщо у мене вільний ранок. Ідеально – це варені яйця і сосиски, але коли часу не вистачає, зійде бутерброд із яйцем на цельнозерновом тості. Тільки не хліб без глютену: пробувала його одного разу – такий відстій», – розповіла зірка в інтерв’ю одному з видань.
Зелені соки
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Аби поповнити запас вітамінів, Белла п’є зелені соки та імбирний чай.
«Я замовляю багато зелених напоїв на знімальний майданчик або за куліси, і зазвичай роблю кілька підходів до кулера або термосу», – говорить Хадід в одному з інтерв’ю.
Втім, від менш корисних напоїв Белла також не відмовляється. Вона вважає себе кавоманкою та щодня до обіду випиває аж три чашки еспресо!
Догляд за волоссям
Локони моделі завжди виглядають бездоганно. І це незважаючи на постійні укладки!
Секрет доглянутого волосся Белли – простий і доступний кожній дівчині: це арганова олія.
Зірка регулярно наносить її на всю довжину волосся.Також по темі: Белла Хадід без бюстгальтера: модель похизувалася провокаційними фото Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 50 років Реальні секрети краси від Ніколь Кідман
А перед виходом на вулицю, додатково наносить на локони стайлінг-мус із захисними часточками.
Догляд за шкірою
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Белла завжди обирає косметику з легкою текстурою. Зранку і ввечері вона вмивається легкими пінками чи засобами на масляній основі. Після чого наносить зволожувальний крем із сяючими частинками.
Протягом дня Белла відновлює водний баланс шкіри за допомогою термальних спреїв.
А перед сном живить шкіру гелевими масками та нічними сироватками.
Щоденні тренування
Відома ідеальною фігурою, Белла проводить у спортзалі мінімум три години на день. Тренується в нью-йоркському фітнес-клубі Gotham Gym. Особливу увагу приділяє кардіотренуванням.
Причому, займатися спортом вона воліє наодинці з тренером.
«Нікого не можу бачити поруч із собою, крім тренера. Вибачте, що не виношу групових занять», – говорить модель.
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