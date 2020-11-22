Модний манікюр на зиму 2021: головні тренди нейл-дизайну

Ідеї модного зимового манікюру: трендові варіанти нейл-дизайну з фото.

Жіночі нігті завжди мають виглядати ідеально. Навіть коли на вулиці мороз, і ми ховаємо руки в рукавички, манікюр тобі точно не завадить.

Тим паче коли попереду зимові свята, і так хочеться вразити усіх навколо своїми стильними новорічними луками.

То який дизайн нігтів краще обрати цієї зими? Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку головних нейл-трендів.

Модний зимовий манікюр 2021

Sweet bloom

Об’ємні малюнки на нігтях, виконані в техніці sweet bloom стрімко набирають популярності. Найчастіше у такий спосіб зображують різнокольорові квіти.

Виглядає це досить просто і водночас – свіжо та оригінально.

Флористичний орнамент зробить твій зимовий лук по-весняному ніжним. Особливо пасуватиме він романтичним красуням, які віддають перевагу не джинсам, а спідницям і сукням.

Фантазійний френч

Французький манікюр актуальний завжди. Втім, цієї зими ти можеш відійти від класичного варіанту з нюдовою базою та білим краєм нігтя.

У новому сезоні з френчем можна креативити по-повній! Золотисті, кольорові та навіть чорні кінчики нігтів, блискітки, додаткові малюнки – усе це зробить твій манікюр сучасним і особливим.

Експериментуй!

В’язаний манікюр

В’язаний манікюр виглядає таким теплим і затишним! Здається, він і справді зігріває твої нігтики, наче вовняний плед 🙂

Рельєфні візерунки, які нагадують светр, взимку надзвичайно актуальні.

Колір можеш обрати будь-який, але бежевий, білий та пудровий у цьому сезоні будуть особливо актуальними. Також радимо звернути увагу на матовий гель-лак.

Манікюр у горошок

Нігті в горошок – це мило і грайливо. А ще це вічна класика, тож навіть не сумнівайся – такий дизайн піде під будь-який лук.

Особливо стильно горошок виглядатиме на червоному лаку, а також на темних відтінках – чорному та глибокому синьому.

А якщо замість точок наклеїти блискучі горошинки з бісеру – манікюр вийде по-новорічному святковим.

Новорічна тематика

У зимовому нейл-арті завжди доречна новорічна тематика. Сніжинки, мішки-тедді, ялинкові прикраси, олені, санта-клауси – ти можеш обрати те, що тобі більше до смаку.

І не бійся, виглядати по-дитячому ти не будеш. Навпаки, таким чином зможеш підкреслити свою внутрішню легкість, відкритість до експериментів та святковий настрій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди зими 2021.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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