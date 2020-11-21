Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч

Чим корисна капуста – корисні та лікувальні властивості.

Білокачанна капуста – це надзвичайно корисний овоч, який обов’язково варто включити до свого раціону.

Він містить велику чимало вітамінів, серед яких – С, Р, К, Е, вітаміни групи В та унікальний вітамін U. Причому, їх рівень майже не знижується навіть при тривалому зберіганні і заквасці.

А ще овоч багатий на мікроелементи, такі як сірка, магній, кальцій, калій, фосфор, йод, цинк, мідь тощо.

Тож, власне, користь капусти важко переоцінити.

Корисні та лікувальні властивості капусти

Капуста від безсоння

Свіжа капуста – чудовий засіб, який допомагає заспокоїти нервову систему та міцно заснути. Таку властивість овоча помітили ще у Давньому Римі.

Аби відчути снодійний ефект, потрібно завести звичку щодня їсти салат із капусти, а за годину до сну випивати півсклянки капустного соку.

Капуста від головного болю

Ця властивість капусти також відома з давніх-давен. Щоб позбутися головного болю, наші предки жували капусту та пили сік із неї.

Також корисно прикладати капустяні листи до голови – саме там, де відчуваєш дискомфорт.

Капуста для схуднення

Білокачанна капуста входить до складу багатьох дієт. Справа в тому, що вона містить унікальну тартранову кислоту, яка не дає жировій тканині накопичуватися у тебе на стегнах та в інших проблемних місцях.

Для цього бажано їсти саме сиру капусту або пити її сік.

Капуста від холестерину

Унікальний вітамін U, на який багата білокачанна капуста, не дає холестерину склеїтися з білками і осісти на стінках судин.

Саме тому вона допомагає знизити рівень холестерину і є чудовою профілактикою атеросклерозу.

Капуста від застуди

Капуста діє як відхаркувальний, протизапальний та антисептичний засіб. Особливо ефективна у вигляді соку, доповненого цукром чи медом.

Втім, зауваж: народні методи не заміняють лікування, яке призначив лікар.

Кому не можна їсти капусту – протипоказання

Капуста може нашкодити людям, які мають такі порушення і захворювання:

Підвищена кислотність шлункового соку

Коліт

Проблеми з кишечником

Інфаркт міокарда

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості моркви.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.