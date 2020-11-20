При бронхіті, застудах і не тільки: корисні властивості інжиру

Корисні властивості сушеного інжиру.
Фіги, смоква, винна ягода — його називають по-різному.
Цей екзотичний фрукт славиться своїм естетичним виглядом, що приваблює фотографів, і незабутнім ніжним смаком.
А ще сушеному й свіжому вигляді має безліч корисних властивостей: застосовується для профілактики раку, лікування бронхіту й щитовидки.
Все це про інжир.
Ранок у Великому Місті зараз розповість у чому полягає користь цього заморського фрукту.
Корисні властивості інжиру
Зміцнює імунітет
Інжир є чудовими джерелом вітамінів і мікроелементів.
Зокрема, у ньому в достатній кількості містяться антиоксиданти, вітаміни групи В, А, С, К, Е і бета-каротин, а також мінеральні речовини – калій, кальцій, магній, фосфор і залізо.
В сушеному інжирі калію майже стільки ж, як і у фініку, а заліза — більше, ніж в яблуці. Тому фіги рекомендують приймати в їжу хворим на анемію і вагітним.
Тож не дивно, що такий багатий склад інжиру зміцнює організм та покращує загальне самопочуттю людини.
Сприяє роботі кишківника
М’якоть плоду містить клітковину, необхідну для правильного травлення.Також по темі: Вершкове масло: корисні властивості та шкода Аптека в мініатюрі: корисні властивості граната Цілющий яблучний оцет: корисні властивості і протипоказання
Завдяки цьому, інжир має легку проносну дію і сприяє роботі шлунково-кишкового тракту.
Покращує роботу серцево-судинної та нервової систем
Інжир прирівнюється до медикаментів, коли доводиться лікувати серцево-судинну систему.
Він допомагає знизити тиск і позитивно впливає на діяльність серця, а фермент фіцин запобігає утворенню тромбів і знижує рівень холестерину в крові.
Також фіги позитивно впливають на нашу нервову систему й вважаються відмінним методом профілактики стресу.
Допомагає при застуді та бронхіті
Інжир славиться своїми жарознижувальними та протизапальними властивостями, а ще чудово допомагає організму боротись із кашлем.
Тому почати вживання сушеного інжиру в осінню пору — прекрасна ідея.
Сприяє схудненню
Клітковина інжиру, про яку ми писали вище, допомагає надовго утамувати відчуття голоду.
Тож сушені фіги можуть замінити калорійні солодощі й стати твоїм улюбленим корисним перекусом.
А його потогінна дія допоможе позбутись зайвої ваги.
Кому не варто їсти інжир?
- тим, у кого є запальні процеси в шлунково-кишковому тракті та сечостатевій системі;
- людям із схильністю до утворення каменів;
- гіпотонікам (інжир може знизити тиск);
- людям з цукровим діабетом та гастритом потрібно мати міру із сушеними плоди через їх калорійність (257 кКал на 100 г);
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості фейхоа.
Фото: Pixabay