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ICTV / Ранок / Веселе життя у Пуерто-Ріко! Українка розповіла правду про країну / 19.11.2020 20:15
19.11.2020 20:15
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Веселе життя у Пуерто-Ріко! Українка розповіла правду про країну


Від Сінгапуру до Еквадору, від Йорданії до Фінляндії – де ми тільки не знаходили українських емігрантів. Емігрантка з України Аліса розповіла нам про справжнє життя у Пуерто-Ріко.

Сьогоднішню нашу героїню доля занесла в не менш екзотичний земний куточок. На Батьківщині Аліса працювала борт- провідницею.

Згодом вона змінила українські авіалінії на авіалінії Бахрейну. Cаме там дівчина зустріла свою долю – військового зі Сполучених Штатів у Пуерто-Ріко.

– Мене звати Аліса я з маленького містечка Бориспіль що на Київщині вже 1,5 роки я зі своїм чоловіком та сином живемо в Пуерто-Ріко. Ми зараз знаходимося так як він отримав черговий контракт на два роки. Скоро ми будемо відчалювати в нове місце. Поки що це місце не відоме.

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Аліса відверто розказала про життя людей, з якими живе пліч-о-пліч вже півтора роки: про вечори сальси, які вони влаштовують просто неба; про їхню іспанську, яку дуже складно зрозуміти іноземцю.

А також про звичку пуерторіканців водити своїх домашніх улюбленців до салонів краси.

Весела нація

Так, якби існував офіційний рейтинг найвеселіших націй світу, то пуерторіканці були б в топі.

Їхнім силам та бажанню відриватися можна тільки позаздрити, переконує Аліса.

До карантину майже кожні вихідні були фестивалі, карнавали з різних нагод. Інколи ми навіть не знали, що сьогодні за нагода. Навколо танці, музика, стріт фуд.

Бувало, вечорами на вихідних просто збираються на вулиці і танцюють під музику сальсу.

Навіть звичайних похід на пляж місцеві перетворюють на справжнє свято.

До речі, пляжі – це найпопулярніше і найулюбленіше місце пуерторіканців. Все ж там 40-градусна спека переноситься легше.

Домашні улюбленці 

Якщо безмежна любов до веселощів – це перше, на що звернула увагу Аліса, то друге – це безмежна любов до тварин.

Українку дуже здивувало, як пуерторіканці носяться зі своїми улюбленцями.

– Дуже люблять своїх домашніх улюбленців: собак, котів, також дуже розповсюджено мати папугу.  Тому популярні тут Spa-центри для тварин.

Мови

У Пуерто-Ріко офіційно дві мови – англійська й іспанська.

Остання більш популярна серед місцевого населення, і часто зрозуміти пуерто-ріканську іспанську можуть теж лише місцеві.

– Вони мають не те, щоб незвичний, але складніший діалект і вимову. Багато букв ковтають.

Народ, який любить повеселитися НАПЕВНО більше, ніж поїсти. І здавалося, ніщо цього не зможе змінити. Однак прийшов непроханий коронавірус і зупинив навіть енергійних  та відривних пуерторіканців.

Які, як і ми з вами,  намагаються не ігнорувати небезпек. Але колись, сподіваємося зовсім скоро, Covid-19 відступить — і з цієї нагоди не лише Пуерто-Ріко влаштує гучний карнавал, а і весь світ.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про життя в Еквадорі.

Фото: Unsplash

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Теги: емігранти, коронавірус, Пуерто-Ріко
19.11.2020 20:15



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