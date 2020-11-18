Модні шапки 2021: яку модель обрати цієї зими?

Як вибрати модну і теплу шапку на зиму 2021 — головні моделі та тренди.

Чимало дівчат уникають головних уборів, аби не зіпсувати свій образ. Але часто вони забувають — модна шапка, навпаки, довершує його.

Для того, щоб ти не морозила свої вушка цієї зими й при цьому виглядала стильно та доречно, Ранок у Великому Місті зібрав для тебе корисну добірку.

Модні шапки на зиму 2021

Шапка такорі

Ця в’язана модель залишається хітом вже кількох сезонів поспіль.

Вона не лише стильно доповнює будь-який лук, а й максимально унеможливлює проникнення холоду, завдяки подвійному закоту.

Тож із нею ти точно не замерзнеш.

Зимова біні

У першій половині XX століття ця шапка асоціювалася з гардеробом робочих, а потім стала буденною для школярів і студентів.

Сьогодні ж про неї говорять всі.

Це універсальний варіант, що підійде, як до повсякденного, так і до вечірнього луку.

Ми вже писали про біні восени. Щоправда, зараз починають з’являтись тепліші модельки, які подбають про твоє тепло.

Панамки тедді

Ці трендові капелюшки, як і шапки-біні, буквально розірвуть зимовий сезон.

Пухкенькі, немов той самий ведмедик Тедді, лаконічні й теж доволі універсальні.

Носи із задоволенням і дивуй усіх своїм відмінним смаком.

Шапки з помпоном

Досі вже думати, що помпончики — для дітей! Це вже давно не атрибут дитячості.

Навпаки, пухкенькі помпони можуть прикрасити шапку-біні або додати грайливості класичній в’язаній моделі.

Така шапочка може стати чудовим завершенням твого зимового образу.

Пов’язки

Ну, якщо ти досі ставишся до шапок скептично, тримай іще один варіант.

Стильна пов’язка не зруйнує зачіску й захистить від холоду твої вушка.

Ба більше — може стати одним із улюблених елементів твого зимового гардеробу.

Тепер мерзнути точно немає чого!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на зиму 2021.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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