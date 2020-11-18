Модне взуття на зиму 2021: найстильніші моделі чобіт і черевиків

Які чоботи та черевики будуть у моді взимку 2021? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі моделі, які стильно зігріють твої ніжки.

Якими ж будуть головні модні тренди зимого взуття? Читай у матеріалі.

Модне взуття на зиму 2020

Яскраві чоботи

Яскраві чоботи не лише виділять тебе з натовпу, але й допоможуть боротися з зимовою хандрою. Не бійся додати фарб у свій гардероб і у своє життя!

Причому, йдеться не про універсальні сірі чи бежеві спопожки: у тренді – ультраяскраві відтінки всіх кольорів веселки, справжній вибух кольору!

Кислотний зелений, загадковий фіолетовий, цукерковий рожевий, сонячний жовтий – вибирай, що до душі саме тобі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от нежный фотограф Москва (@sanzhieva.photo) 19 Июн 2020 в 3:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ (@fabrica_superstyle) 16 Авг 2018 в 11:29 PDT

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Ботфорти

Ботфорти були не в тренді багато сезонів поспіль. Втім, зараз вони знову відвоювали свої позиції і тріумфально повертаються на модний олімп.

Цьогоріч їх можна було побачити на всіх модних показах Європи та Америки.

Можеш сміливо вибирати як стримані шкіряні моделі спокійних кольорів, так і замшеві ботфорти запаморочливих відтінків.

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Грубі армійські чоботи

Брутальні армійські черевики – це ідеальний вибір для міста.

Вони зручні, теплі та стильні. А головне – будуть у моді ще кілька сезонів. Тож, придбавши таку модель, ти точно не прогадаєш із вибором.

Сміливо поєднуй грубі ботинки з романтичними сукнями та спідницями. Таке поєднання вигідно підкреслить твою тендітність та ніжність.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Науменко (@natalistylist1) 1 Ноя 2020 в 1:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ ПЯТИГОРСК (@maria_tucci_26) 15 Окт 2020 в 5:06 PDT

Квадратний носок

Зимове взуття з квадратним носком – один із головних трендів осені, який плавно перекочовує і в зимові гардероби модниць.

Геометричні сапожки виглядають екстравагантно і водночас елегантно. Вони підійдуть для жінок, які не бояться бути в центрі уваги.

Обирай класичні білий та чорний кольори – монохромні моделі з квадратним носом виглядають максимально ефектно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛЮКС БРЕНД ОДЕЖДЫ НА ЗАКАЗ (@kz.lux) 25 Окт 2020 в 8:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@brendbar_shop) 2 Окт 2020 в 11:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожаная Обувь Жіноче взуття (@beyourself.look) 23 Сен 2020 в 9:02 PDT

Взуття зі шнурівкою

Сапоги та ботинки зі шнуровкою вдало поєднують у собі красу та комфорт. Вони наче створені для довгих прогулянок засніженим містом.

У новому сезоні актуальними будуть як моделі вище коліна, так і укорочені.

Окрім шнурівки, модні зимові чоботи 2021 можуть бути прикрашені ремінцями та навіть шовковими стрічками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Обувной салон ReginaBottini (@reginabottini) 16 Янв 2020 в 11:39 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская обувь – Stasy Store (@stasy.store) 6 Янв 2020 в 5:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@vogue_center777) 6 Окт 2020 в 11:25 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на зиму 2021.

Фото: Unpslash

Аліна Литвиненко

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