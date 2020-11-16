Тест на вагітність: як правильно робити і чи можна довіряти результатам

Як правильно зробити тест на вагітність, щоб отримати точний результат? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе рекомендації.

Як працюють тести на вагітність

Тести на вагітність визначають, чи є у сечі гормон ХГЧ (хоріонічний гонадотропін людини).

Ця речовина починає вироблятися в організмі жінки відразу ж після того, як запліднена яйцеклітина прикріплюється до стінки матки.

Але концентрація, яку може відчути тест, досягається лише через кілька тижнів після настання вагітності.

Чутливість тесту на вагітність

Чутливість вказана на упаковці цифрами, наприклад, 10, 20, 25 або 30. Вони відповідають мінімальній концентрації ХГЧ у сечі, яку здатен помітити тест.

Тож чим менше цифра, тим більш чутливим є тест.

Коли робити тест на вагітність

Робити тест на вагітність до затримки менструації – немає сенсу. Скорніше за все, він все одно покаже негативний результат, оскільки в організмі ще не встигла виборитися достатня кількість ХГЧ.

Якщо тест має високу чутливість, він може виявити вагітність уже з 1-2 дня затримки. Але для щоб отримати справді точний результат, краще проводити тестування не раніше 4-5 дня.

Як правильно робити тест на вагітність

1. Перед використанням тесту, уважно вивчи інструкцію та точно їй слідуй.

2. Для найбільш точного результату тест на вагітність треба робити відразу після пробудження, використовуючи для цього перву порцію ранкової мочі. Якщо це не можливо, використовуй ту, яка пробула в організмі хоча б 4 години (пити багато рідини при цьому не варто).

3. Результат потрібно оцінювати рівно через той час, який зазначено в інструкції. Інакше можна отримати неправильний результат.

Чи може результат бути помилковим

Позитивний результат на 99% означає твою вагітність.

Втім, на хибнопозитивний результат тесту можуть впливати такі фактори:

Деякі порушення в роботі нирок

Пухлини яєчників

Прийом медичних препаратів із вмістом гормону ХГЧ

А от негативний результат тесту може бути помилковим аж до 7 дня затримки.

Для підтвердження результатів тесту рекомендується здати аналіз крові на ХГЧ в лабораторії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші ознаки вагітності.

Фото: Pixabay

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