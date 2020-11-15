Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Що таке глютен і чи шкідливий він для здоров’я  / 15.11.2020 14:20
15.11.2020 14:20
Поділитися

Що таке глютен і чи шкідливий він для здоров’я 


Шкода і користь глютену для людського організму. 

Алергічні реакції та непереносимість деяких продуктів сьогодні зустрічаються на кожному кроці.

Маркетологи, маніпулюючи цією тенденцією у харчовій промисловості, просувають безглютеновий товар на ринку, а ресторації, та й взагалі харчова галузь, поспішають в меню написати, що страви виготовлені з продуктів без вмісту глютену.

Що це: маркетинговий хід чи реальна небезпека для людського організму?

Що таке непереносимість глютену? Які наслідки можуть бути від того, що переїв булочок?

Та яку небезпеку приховує глютен, якщо раптом виявиться, що у твого кишківника проблеми з його перетравлюванням?

Довідка. Глютен – це рослинний білок, що міститься в багатьох злакових культурах (ячмінь, жито, пшеничні зерна, овес). Це поєднання протеїнових амінокислот та ферментів, які склеюють борошно, роблять тісто клейким і пишним.

Глютен як харчовий компонент

Інша назва глютену – клейковина – обумовлена властивостями самої речовини. Якщо вилучити глютен із зернових, він виглядатиме як клейка маса без вираженого смаку та запаху, і з сірим відтінком.

За кількістю глютену визначається якість борошна:  чим вища кількість цієї речовини, тим цінніші властивості борошна і, отже, вищий його сорт.

Саме завдяки йому тісто стає пористим, а здобна випічка – особливо смачною.

Глютен містить близько 18 незамінних амінокислот, які не синтезуються в організмі самостійно.

бублики фото

До основних відносять:

  • метіонін (амінокислота, яка бере участь у виробленні гемоглобіну);
  • лізин (амінокислота, яка бере участь в регенеративних процесах внутрішніх органів і тканин);
  • треонін (ліпотропна амінокислота, яка підтримує нормальну працездатність органів шлунково-кишкового тракту).

Корисні властивості глютену 

Глютен міститься в багатьох продуктах, входить до складу деяких вітамінних добавок, завдяки своїм неоціненним корисним властивостям.

До основних корисних властивостей відносять:

  • нормалізацію рівня гемоглобіну;
  • регенерацію тканин на клітинному рівні;
  • зміцнення імунної системи;
  • відновлення функцій шлунка і кишківника;
  • зміцнення кісткової тканини;
  • відновлення організму після операцій, травм;
  • насичення організму полівітамінами та мінералами.

Основний аргумент на користь глютену вказує саме на посилення регенеративних здібностей тканин при вживанні продуктів із ним.

Але звідси випливає і шкода для звичайних людей, без симптомів непереносимості клейковини – нарощення жирової або м’язової маси.

Також по темі: Кому не можна молоко. Ознаки непереносимості лактози та лікування Модне (не)молоко: основні види, користь і шкода рослинного молока Чи варто їсти сало: корисні властивості та протипоказання

Шкода від клейковини

Багато лікарів, включаючи дієтологів, вважають глютен шкідливим для організму продуктом.

Особливо пропагують шкоду від клейковини маркетологи, які беруть участь в просуванні нових дорогих напрямків в харчовій промисловості.

Як ми з’ясували вище, він навіть корисний для людського організму, а основна шкода ж полягає в наступному:

  • розвиток алергічних реакцій: можливість інтоксикації;
  • сильні функціональні розлади органів шлунково-кишкового тракту;
  • непереносимість глютену;
  • подразнення слизових тканин шлунка або кишківника.

паста фото

Надмірне споживання глютену. Які ускладнення?

До особливих ускладнень після надмірного вживання глютену в їжу і накопиченні його в організмі вважають такі:

  • розлад шлунку;
  • регулярні запори;
  • метеоризм або підвищене газоутворення;
  • шлункові розлади;
  • болі в області кишківника.

Глютен є безпечним  для здорової людини – без проблем з травленням і без схильності до виникнення алергії на рослинний білок, що виконує функцію транспортування вітамінів В і А.

Непереносимість глютену або целіакія

Ще одним захворюванням, рідкісним в гастроентерологічній практиці (лише 1-2% випадків на земній кулі), є целіакія, або непереносимість глютену.

Особливість целіакії характеризується неприйняттям імунної системи людини клейковини.

Імунітет сприймає його як чужорідний білок і відторгає з організму. Проте це генетична хвороба.

Навіть найменші дози глютену для людей з целіакією здатні привести до серйозних негативних наслідків.

В цьому випадку єдиним способом лікування є безглютенова дієта.

Ознаки непереносимості наступні:

  • різке зниження імунітету;
  • сильні проблеми з кишківником (здуття, діарея, розлади);
  • випадання волосся;
  • головний біль
  • висипання на шкірі;
  • погіршення обміну речовин.

Особливо неприємно така непереносимість проходить у маленьких дітей.

У малечі, крім усього цього, може виявлятися затримка в розвитку.

Найчастіше симптоми виражені неяскраво, тому точно виявити недугу можна тільки після спеціальних аналізів.

У лікарні слід здати імуноферментний аналіз крові на негативну реакцію з боку організму на цей рослинний білок.

У домашніх умовах також можна перевірити, чи є алергія на глютен. Для цього придбай тест, який продається в будь-якій аптеці.

Також по темі: Кому не можна молоко. Ознаки непереносимості лактози та лікування Модне (не)молоко: основні види, користь і шкода рослинного молока Чи варто їсти сало: корисні властивості та протипоказання

Продукти з глютеном

Прямий шлях потрапляння глютену в харчові продукти – коли продукт виготовлений із ніяк не оброблених інгредієнтів, що містять глютен.

В такому випадку, щоб виявити клейковину, досить вивчити склад продукту на упаковці.

Ти рідко зустрінеш сама назву “глютен” у складі продукту на упаковці, шукай треба такі слова як: пшениця / жито / ячмінь, пшеничне / житнє / ячмінне борошно.

Лише в рідкісних випадках – та й те на харчових продуктах іноземного виробництва – в складі вказують саме глютен.

Так само треба знати, що всі нижчевказані крупи і виготовлені з них продукти так само містять глютен.

  • жито (пшениця спельта)  та зернові культури роду пшениці;
  • дурум – особливий твердий вид пшениці;
  • манна крупа (семоліна), кус-кус та булгур;
  • тритикале – особливий вид зерна, отриманий шляхом схрещування пшениці і жита;
  • ячна і перлова крупи виготовлені з ячменю.

Окремо треба поговорити про овес.

Овес, вівсяні пластівці та вівсяна крупа спочатку не містять глютену, але насправді ці продукти потенційно небезпечні для людей з целіакію і непереносимістю глютену.

Перша небезпека криється в тому, що в складі зерна вівса є свій власний білок, який може викликати сильну аутоімунну реакцію організму, незалежно від глютену.

Але наявність такої реакції найчастіше спостерігається саме у людей з целіакію і непереносимістю глютену.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості обліпихи.

Фото; Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: їжа, глютен, корисні поради
15.11.2020 14:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати