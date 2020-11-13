Як виявити апендицит: симптоми, які повинен знати кожен

Як виявити апендицит самостійно? Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисний матеріал про симптоми апендициту. Ти мусиш про них знати. Читай нижче.

Апендицит – це захворювання, викликане запаленням апендикса. Існує думка, що найчастіше це відбувається через неправильне харчування та стрес. Втім достеменно причини невідомі.

Запалення апендикса виникає лише раз і вилікувати його можна тільки хірургічним шляхом.

Симптоми апендициту

Різка біль у животі

Біль може починатися зі шлунка, а потім поступово пересуватися в нижню праву частину живота, а ще вона може посилюватися під час ходьби

Підвищення температури, яка супроводжується слабкістю в тілі

Здуття

Нудота

Спазми у шлунку

Розлади травлення

Один із головних симптомів апендициту!

Якщо натиснути у нижній правій частині живота, а потім різко відпустити, то з’являться сильний біль. Але не варто надто сильно натискати, адже це може спровокувати ускладення.

Якщо ти помічаєш у себе або рідних хоча б кілька з цих ознак, негайно звертайся до лікаря або викликай бригаду швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші ознаки інсульту, як його розпізнати та що робити.

Фото: Unsplash

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