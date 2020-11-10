КТ легень при коронавірусі: чому його не варто робити “про всяк випадок”

Чимало COVID-позитивних пацієнтів роблять комп’ютерну томографію легень здебільшого про всяк випадок і без направлення лікаря.

Вони переживають, щоб у них не розвинулася пневмонія.

Але лікарі наголошують, що це не корисно через опромінення. І необхідність томографії має визначити виключно лікар.

То для чого і кому саме необхідне КТ легень?

Пульмонолог та торакальний хірург Євген Симонець каже:

Дійсно, при коронавірусній інфекції звичайна ренгенограма або, як ми звикли — флюрографія є менш інформативною, ніж комп’ютерна томографія. Бо зміни в легенях при COVID-19, або як їх називають — матове скло, на звичайній чи цифровій рентгенограмі дуже малопомітні і малоінформативні.

Якщо діагноз пацієнта визначений, тобто він має позитивний тест на коронавірусну інфекцію, то для плану лікування комп’ютерна томографія немає жодного значення, наголошують лікарі.

Адже при COVID-19 ураження легень буває досить часто.

Впливає, наприклад, сатурація — рівень кисню в легенях, який вимірює пристрій пульсоксиметр. У нормі він має бути 94% і вище. Показники нижче 92% згідно з наказом МОЗу підлягають госпіталізації.

Тобто між цими двома показниками знаходиться межа, коли можна знаходитися вдома і намагатися лікуватися самостійно.

Щоправда, тоді необхідно мати позитивний ПЛР-тест на випадок погіршення стану. Адже без позитивного ПЛР-пацієнтів не госпіталізують у ковідні відділення.

З іншого боку, існують пацієнти, які мають симптоматику коронавірусної інфекції, але не мають підтвердженого діагнозу. Чи необхідне їм КТ легень?

Якщо пацієнт немає підтвердження COVID-19, а просто має якісь дивні симптоми, лікар знаходиться на етапі диференціальної діагностики, коли він не знає що з пацієнтом. У таких випадках досить часто тут потрібне КТ. Але, якщо ми говоримо про тих пацієнтів, які COVID-позитивні, то робити КТ не треба. Тоді потрібно дивитися на сатурацію, на температуру тіла на 5-7 дня захворювання і наскільки легко вона збивається, — каже лікар-пульманолог Світлана Гук.

Загалом, перші 5 днів хворі на коронавірус, мають ставитися до ситуації, як до звичайної вірусної інфекції. Так радять спеціалісти.

Якщо висока температура зберігається і погано збивається, то треба йти здавати аналізи. Після 5 дня для людей похилого віку, і після 7 — для молодих і здорових осіб.

Які аналізи потрібно здавати?

Світлана Гук розповіла розповіла:

Загальний аналіз крові з лейкоцетарною формулою, реактивний білок кількісно, дедимер, ЛДГ — лактатдегидрогеназа, прокальцитонин і феретин — ці показники варто зробити. Це допоможе перевірити, чи ця температура, яка тримається на 5-7 день є наслідком вірусного процесу чи ускладнень. Щоб відокремити одне від одного, не треба робити КТ, треба здати ці аналізи.

Чимало пацієнтів, перехворівши на коронавірус, одразу вирішують зробити повторну комп’ютерну томографію — начебто подивитися на стан легенів та переконатися в одужанні.

І хоча у них вже не має температури, починає відновлюватися нюх і смак, але на результатах КТ легень вони бачать прояви двобічної пневмонії. Чому так відбувається?

Клінічно хворий набагато швидше одужує і почуває себе добре, ніж зворотньо відбуваються ренгенологічні зміни. Тому на КТ така ситуація може бути більш тривала діагностована, хоча загальний стан вже у пацієнта нормальний, — каже Євген Симонець.

Детальніше про те, чому КТ легень у багатьох випадках є лише марним опроміненням та тратою грошей, дивіться у відео.

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Фото: Pixabay

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