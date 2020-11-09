Їй справді 71?! Як дизайнерці Вірі Вонг вдається виглядати вдвічі молодше

Секрети краси та молодості Віри Вонг – як дизайнерці вдається виглядати молодо у 71 рік.

Віра Вонг – американська модельєрка з азійським корінням. Найбільш відома своїми весільними сукнями.

Для багатьох голлівудських зірок сукня від Вонг стала своєрідним культом.

Проте не так часто говорять про її дизайнерський наробок, як про зовнішній вигляд жінки.

Здається, Віра Вонг знайшла еліксир молодості, адже хіба можливо повірити в те, що цій красуні з ідеальними параметрами та бездоганною шкірою понад 70 років?

То чому вона не старіє?

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку класних порад від знаменитості. Читай та бери на замітку.

Секрети краси та молодості Віри Вонг

Мінімальне перебування на сонці

На питання про те, що Вонг допомагає залишатись вічно молодою, вона відповіла:

Робота, сон, коктейлі з горілкою та мінімальне перебування на сонці.

Це нормально, якщо деякі перелічені пункти викликали у тебе сміх або навіть обурення. Проте все ж радимо прислухатись до останнього.

Засмага повинна мати міру, адже в іншому випадку вона викликає передчасне старіння шкіри, появу пігментних плям та зморшок.

Водний баланс

Віра Вонг дбає про те, аби її шкіра завжди залишалась зволоженою. А це неможливо без достатньої кількості рідини в організмі.

Вона зовсім не вживає газованих напоїв. Останнє, від чого змусила себе відмовитись, була дієтична кола.

Солодка газована вода, хоч навіть і “дієтична”, негативно впливає на здоров’я, збільшуючи ризик виникнення діабету, серцево-судинних та інших захворювань.

Вонг переконана – немає нічого кращого, ніж стара добра вода.

Силові тренування

Деякі жінки уникають підйому ваги, бо бояться перекачати м’язи, та Віра Вонг не цурається такого чудового способу підтримати форму.

Силові тренування допомагають тонізувати тіло, активізувати обмін речовин і навіть скорегувати поставу.

Можеш виконувати їх хоч із гантелями у спортзалі, хоч із пляшками з водою у своїй кімнаті. Головне – бажання!

Здорове харчування

Зрозуміло, що без цього пункту матеріал про вічну довготривалу молодість був би неможливий.

Віра Вонг надає перевагу тим продуктам харчування, які позитивно впливають на роботу мозку та на загальне здоров’я її організму.

Жирні кислоти омега-3, антиоксиданти та вітаміни. Ними багаті сашімі з лосося й тунця, бурий рис, шпинат, броколі й лобода, без яких не обходиться раціон красуні.

Віра Вонг не є прихильницею суворих дієт із обмеженнями. Іноді вона таки дозволяє побалувати свою внутрішню солодкоїжку.

Їзда на велосипеді

З Instagram зірки можна помітити, що катання на велосипеді – один із її улюблених способів активного відпочинку.

І це не просто так.

Багато фітнес-інструкторів стверджують, що велосипедна їзда є кращим вибором аеробного навантаження для жінок.

Корисно, а головне приємно!

Гольф

Якщо ти давно мрієш опанувати якийсь вид спорту, але боїшся, що тобі не вдасться, то візьми приклад із Віри Вонг.

За її словами, у гольфі вона не надто вправна, проте повна ентузіазму.

Можливо, хтось запитає до чого тут гольф.

Цей вид спорту не варто недооцінювати, адже він є чудовим способом залишатись активним і знімати стрес.

Турбота про себе

І, нарешті, до найважливішого пункту.

У такому бурхливому темпі життя нам важко знаходити час для себе, і це одна із найбільших помилок.

Віра Вонг любить проводити вечір у ванній. Вона запалює свічку, дихає і дозволяє собі розслабитись.

Адже це так важливо – вміти відпочивати…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Шарліз Терон.

Фото: verawanggang

Софія Сукач

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