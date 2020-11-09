Календар стрижок на листопад 2020: сприятливі та несприятливі дні

Календар стрижок на листопад 2020 року дасть тобі можливість вибрати ідеальний день для зміни зачіски. То коли краще стригти волосся в листопаді? Читай просто зараз.
Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.
Найбільш сприятливі дні для стрижки в листопаді 2020
3, 8–9, 16–18, 21, 23, 27 листопада
Календар стрижок на листопад 2020
3 листопада: чудовий день зміни іміджу! Нова зачіска покращить настрій та й загалом позитивно вплине на нервову систему.
8-9 листопада: у ці дні є сенс підстригтися, якщо хочеш привернути до себе позитив та позбутися життєвих невдач.
16-18 листопада: стрижка сприятиме професійній реалізації та покращить твою репутацію в ділових колах. Давно мрієш про зміни в кар’єрі? Тоді сміливо записуйся до салону краси.
21 листопада: Зміна зачіски в цей день допоможе збільшити тривалість життя. А локони станть слухняним і не будуть сіктися.Також по темі: Стильні зачіски на романтичне побачення Круті зачіски на волосся середньої довжини (ФОТО) Як підстригти чоловіка самостійно: зачіска в домашніх умовах
23 листопада: редикальну зміну іміджу краще відкласти на інший день. А от підстригти кінчики сьогодні можна – після цього волосся стане сильним і блискучим.
27 листопада: ідеальний день для стрижки. Ти не лише будеш у захваті від нової зачіски, але й залучиш у своє життя кохання і щастя.
Несприятливі дні для стрижки в листопаді 2020
5, 6, 10, 15, 24, 25, 28 і 29 листопада.
Усі інші дні листопада, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, вважаються нейтральними для походу в перукарню чи барбершоп.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки 2020.
Фото: Pixabay