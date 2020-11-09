Дружні бактерії: топ-5 натуральних продуктів, що містять пробіотики

Пробіотики – навіщо вони потрібні організму і в яких продуктах містяться.
Бактерії та мікроби, в основному, асоціюються у нас із чимось поганим. Особливо, в часи пандемії коронавірусу.
Проте є такі, без яких нашому організму не обійтись.
Вони можуть сприяти зниженню ваги, поліпшують стан шкіри і роботу імунної системи, а також запобігають розвитку деяких захворювань, у тому числі й раку.
До числа таких дружніх бактерій відносяться пробіотики.Також по темі: Мигдальне, вівсяне, кокосове: як приготувати веганське молоко вдома Як (ви)жити в одній квартирі з хворим на COVID-19? Корисні властивості кунжуту: вагомі причини додати його до раціону
Отже, пробіотики або еубіотики — живі мікроорганізми, які часто додають у раціон як харчові добавки. Вживають їх із метою поліпшення або й відновлення мікрофлори кишківника, що позитивно відбивається на роботі всіх систем організму.
Тепер, коли в тебе не залишилось сумнівів у користі пробіотиків, час поговорити про те, яким чином ти можеш отримати їх у своєму харчуванні.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисну добірку.
Продукти, що містять пробіотики
Кефір
Якщо у тебе немає протипоказань до цього кисломолочного продукту, то слід почати вживати його на регулярній основі.
Він багатий на вітаміни, білок та амінокислоти.
Покращує травлення і активізує синтез шлункового соку.
Та найголовнішою перевагою кефіру є наявність у ньому пробіотиків. Вони запобігають процесам гниття та покращують роботу кишківника.
Скляночка кефіру щовечора (його низька калорійність тебе приємно здивує), і ти вже зовсім скоро помітиш покращення стану всього організму.
Йогурт
Він не лише покращує травлення, додає енергійності та виступає корисним перекусом для тих, хто худне.
Йогурт є справжнім рекордсменом із кількості корисних бактерій та вітамінів у своєму складі.
Пробіотиків тут міститься із надлишком, що і є причиною популярності продукту.
Крім пробіотиків, в йогурті міститься багато вітамінів та мікроелементів: це калій, фосфор, рибофлавін, йод, цинк, вітамін B5 і B12.
Тому, не варто зволікати. Адже це не просто корисно, а й смачно!
Квашена капуста
Виявляється, квашена капуста, смак якої тісно переплітається із відголосом дитинства, є ідеальним джерелом вітамінів для зимового періоду.
Чому? Бо процес закваски не руйнує вітамінів, а навпаки — підкреслює у них найкорисніше.
У квашеній капусті містяться корисні для організму пробіотики і велика кількість вітаміну С.
Через це вона зміцнює імунітет, покращує процес травлення та посилює стресостійкість організму в зимовий період.
Темпі
Якщо ти не чув(-ла) про цей продукт раніше, то знай — він точно вартий твоєї уваги.
Темпі або темпех — білкова їжа індонезійського походження, виготовлена з ферментованої сої.
Оскільки сьогодні соєві ладні прирівнятись до продуктів тваринного походження за якістю білка, то не сумнівайся — його денна норма тобі забезпечена при вживанні всього лиш 110 г темпі.
Низькокалорійний, зате багатий на вітаміни, амінокислоти та пробіотики. Вони здатні виводити токсини із кишківника без шкоди для його клітин.
А також багато, хто каже, що комерційні тофу і соя поступаються темпі за рівнем смаку.
Можливо, час перевірити (звісно, якщо немає протипоказань)?
Кімчі
Говорячи про відому з дитинства квашену капусту, ми просто не змогли оминути смачний гарнір корейської кухні.
Готують цю страву з пекінської капусти, яку залишають на деякий час кваситися з гострими інгредієнтами.
Вона багата на безліч елементів: пробіотики, клітковину, вітаміни та антиоксиданти.
Але окрім користі, ще й дуже смачна, тому й така популярна у всьому світі.
Придбати кімчі можна у готовому вигляді, а можна спробувати приготувати самотужки. Рецептів у інтернеті — хоч відбавляй!
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про продукти, багаті на антиоксиданти.
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