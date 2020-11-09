Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Дружні бактерії: топ-5 натуральних продуктів, що містять пробіотики / 09.11.2020 11:45
09.11.2020 11:45
Поділитися

Дружні бактерії: топ-5 натуральних продуктів, що містять пробіотики

Фото: Pixabay

Пробіотики – навіщо вони потрібні організму і в яких продуктах містяться.

Бактерії та мікроби, в основному, асоціюються у нас із чимось поганим. Особливо, в часи пандемії коронавірусу.

Проте є такі, без яких нашому організму не обійтись.

Вони можуть сприяти зниженню ваги, поліпшують стан шкіри і роботу імунної системи, а також запобігають розвитку деяких захворювань, у тому числі й раку.

До числа таких дружніх бактерій відносяться пробіотики.

Також по темі: Мигдальне, вівсяне, кокосове: як приготувати веганське молоко вдома Як (ви)жити в одній квартирі з хворим на COVID-19? Корисні властивості кунжуту: вагомі причини додати його до раціону

Отже, пробіотики або еубіотики — живі мікроорганізми, які часто додають у раціон як харчові добавки. Вживають їх із метою поліпшення або й відновлення мікрофлори кишківника, що позитивно відбивається на роботі всіх систем організму.

Тепер, коли в тебе не залишилось сумнівів у користі пробіотиків, час поговорити про те, яким чином ти можеш отримати їх у своєму харчуванні.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе корисну добірку.

Продукти, що містять пробіотики

Кефір

кефір фото

Фото: Pixabay

Якщо у тебе немає протипоказань до цього кисломолочного продукту, то слід почати вживати його на регулярній основі.

Він багатий на вітаміни, білок та амінокислоти.

Покращує травлення і активізує синтез шлункового соку.

Та найголовнішою перевагою кефіру є наявність у ньому пробіотиків. Вони запобігають процесам гниття та покращують роботу кишківника.

Скляночка кефіру щовечора (його низька калорійність тебе приємно здивує), і ти вже зовсім скоро помітиш покращення стану всього організму.

Йогурт

Він не лише покращує травлення, додає енергійності та виступає корисним перекусом для тих, хто худне.

Йогурт є справжнім рекордсменом із кількості корисних бактерій та вітамінів у своєму складі.

Пробіотиків тут міститься із надлишком, що і є причиною популярності продукту.

Крім пробіотиків, в йогурті міститься багато вітамінів та мікроелементів: це калій, фосфор, рибофлавін, йод, цинк, вітамін B5 і B12.

Тому, не варто зволікати. Адже це не просто корисно, а й смачно!

Квашена капуста

квашена капуста фото

Фото: Pixabay

Виявляється, квашена капуста, смак якої тісно переплітається із відголосом дитинства, є ідеальним джерелом вітамінів для зимового періоду.

Чому? Бо процес закваски не руйнує вітамінів, а навпаки — підкреслює у них найкорисніше.

У квашеній капусті містяться корисні для організму пробіотики і велика кількість вітаміну С.

Через це вона зміцнює імунітет, покращує процес травлення та посилює стресостійкість організму в зимовий період.

Темпі

Якщо ти не чув(-ла) про цей продукт раніше, то знай — він точно вартий твоєї уваги.

Темпі або темпех — білкова їжа індонезійського походження, виготовлена з ферментованої сої.

Оскільки сьогодні соєві ладні прирівнятись до продуктів тваринного походження за якістю білка, то не сумнівайся — його денна норма тобі забезпечена при вживанні всього лиш 110 г темпі.

Низькокалорійний, зате багатий на вітаміни, амінокислоти та пробіотики. Вони здатні виводити токсини із кишківника без шкоди для його клітин.

А також багато, хто каже, що комерційні тофу і соя поступаються темпі за рівнем смаку.

Можливо, час перевірити (звісно, якщо немає протипоказань)?

Кімчі

кімчі фото

Фото: Pixabay

Говорячи про відому з дитинства квашену капусту, ми просто не змогли оминути смачний гарнір корейської кухні.

Готують цю страву з пекінської капусти, яку залишають на деякий час кваситися з гострими інгредієнтами.

Вона багата на безліч елементів: пробіотики, клітковину, вітаміни та антиоксиданти.

Але окрім користі, ще й дуже смачна, тому й така популярна у всьому світі.

Придбати кімчі можна у готовому вигляді, а можна спробувати приготувати самотужки. Рецептів у інтернеті — хоч відбавляй!

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про продукти, багаті на антиоксиданти.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, продукти харчування
09.11.2020 11:45



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати