Хто Гусеня, а хто – Коваленко: як би прізвища іноземних зірок звучали в Україні

Ми звикли, що іноземні прізвища звучать красиво і абстрактно. Втім, більшість із них походить від конкретних слів англійської та інших мов. І подекуди в перекладі звучать ну дуже забавно.
Звісно ж, прізвища не перекладаються. Але нам стало цікаво, як би звали знаменитостей, якби вони жили і працювали в Україні.
Як перекладаються прізвища знаменитостей
Дональд Козирний – Donald Trump
Цими днями усі тільки й говорять про вибори в США.
Ми вирішили підійти до цього питання ще й з іншого боку – і переклали прізвище чинного американського президента і кандидата на цю посаду Дональда Трампа.
Виявилося, що слово Trump означає «Козирний» або просто «Козир».
Анджеліна Гарненька – Angelina Jolie
З французької мови Angelina Jolie перекладається як Анджеліна Гарненька.
Ну звісно ж, так і є! Цій красуні надзвичайно підходить її прізвище.
Райан Гусеня – Ryan Gosling
Прізвище зірки фільмів Ла-Ла Ленд і Щоденник пам’яті, канадського актора Райана Гослінга, має лише один варіант перекладу.
В англійській мові це слово означає «гусеня» 🙂
Ванесса Райська – Vanessa Paradis
Прізвище голлівудської акторки й колишньої цивільної дружии Джонні Деппа перекладається з французької як Райська. Або Раєвска.
Енріке Церковний – Enrique Iglesias
Джуд Законний – Jude Law
Прізвище голівудської зірки Джуда Лоу в англійській мові має значення «закон».
Тож якби актор жив в Україні, його б звали Джуд Законний. А якби він був відомий у кримінальних колах, то й просто – Закон 🙂
Меган Лисиця – Megan Fox
Усе просто. Слово «fox» дослівно перекладається з англійської мови саме так.
Вілл Коваленко – Will Smith
Без сумніву, Сміт – одне з найпоширеніших прізвищ в англомовному світі. І перекладається воно як «коваль».Також по темі: Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени Зірки, які народили першу дитину після 40 років Як із зірок «вибивали» зіркову хворобу
Тож улюбленець мільйонів, симпатяга Вілл Сміт у нас легко міг би стати Ковалем, Коваленком чи Ковальовим.
Так само, як і зірка Гаррі Поттера і Абатства Даунтон, акторка Меггі Сміт.
Холлі Ягідка – Halle Berry
Ягідка. Або – Ягідна. Ось таке смачненьке прізвище має голлівудська акторка Холлі Беррі – володарка Оскара, Золотого Глобусу та Еммі.
Орландо Квітучий – Orlando Bloom
Актор Орландо Блум квітне і пахне! А прізвище це лише підкреслює.
Ми зібрали у цьому матеріалі лише 10 зіркових прізвищ. Але цей список можна продовжувати ще дуже довго.
Вчіть іноземні мови – це допоможе бачити світ більш багатоманітним і не упускати цікавих деталей.
Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП найбільш харизматичних акторів.
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