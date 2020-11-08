Доглянуті та красиві: як зміцнити нігті в домашніх умовах

Про те, наскільки важливими є доглянутість та здоров’я твоїх нігтів, напевно, не варто довго говорити.

Кожна жінка прагне до красивих рук. Вони характеризують її, як акуратну та впевнену в собі, а також здатні привернути увагу будь-якого чоловіка.

Проте для багатьох дівчат ламка нігтьова пластина є проблемою номер один.

Як із цим боротись? Та що робити, аби укріпити твої нігтики?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Способи зміцнення нігтів

Щоденний догляд

Можливо, це звучить банально й не цікаво. Але ми не могли пройти повз найважливіше.

Нігті необхідно чистити. По можливості, двічі на день.

Адже вони, як і шкіра потребують пілінгу для кращої життєдіяльності.

Якщо в тебе слабкі нігті, то не варто користуватися звичайним милом. Мити руки тоді доведеться маслом з апельсинових кірок.

І взагалі, спробуй уникати громіздких сумок, важких речей та потрапляння бруду між пальцями й нігтями.

Ванни з морської солі і глини

Час перейти до першого способу.

Розчини дві столові ложки солі в 400 мл теплої води. Додай 1 столову ложку рожевої глини, розмішай. Занур туди нігті на 15 хвилин.

Повтори процедуру 10 разів (раз у два дні), і результат не змусить на себе довго чекати.

Після того, як спосіб подіє, можеш робити ванночку раз в два тижні для профілактики.

Трав’яний відвар для зміцнення нігтів.

Тут знадобляться такі компоненти як звіробій, корінь лопуха і ромашка.

Залий цю суміш окропом. Дай трохи часу, щоб охолонув, і опускай кінчики пальців на 15-20 хвилин.

Повторюй процедуру один раз на тиждень.

Гліцериновий масаж

Відомо, що масаж нігтів сприяє їх росту.

Аби він ще й зміцнював пластину, використовуй гліцерин.

Нанеси його на кутикулу нігтів і масажуй м’якою щіткою. Рухи повинні бути м’якими, щоб не приносили дискомфорт. Продовжуй масажувати кожен ніготь по одній хвилині.

Процедуру повторюй раз на тиждень, і вже зовсім скоро помітиш перший результат.

Пам’ятай також про живлення нігтів спеціальною олійкою та лікувальним кремом для кутикули.

Масляні ванночки

Оливкова або олія зародків пшениці – чудовий спосіб наситити втомлену пластину.

Підігрій масло на водяній бані. Додайте 4 краплі ефірного масла чайного дерева і занур туди нігті на 10 хвилин.

Процедуру потрібно робити щодня протягом 5 днів.

Після цього втирайте оливкову олію у нігтьову пластину на ніч два рази на тиждень.

І не відкладай похід до лікаря, якщо ламкість нігтів турбує не на жарт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прості та стильні зачіски для короткого волосся.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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