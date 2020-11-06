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ICTV / Ранок / Як (ви)жити в одній квартирі з хворим на COVID-19? / 06.11.2020 13:40
06.11.2020 13:40
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Як (ви)жити в одній квартирі з хворим на COVID-19?

Фото: Pixabay

Жінка поділилась порадами, які допомогли їй не заразити коронавірусом родичів.

Наталя разом з донькою перехворіли на коронавірус. Інші четверо членів родини, з якими вони мешкають в одній квартирі, ні.

Ізоляція

Одразу, як з’явилися симптоми, ми ізолювалися від інших членів сім’ї. Що це означає? Поселились із донькою в окремій кімнаті. Користувались різними санвузлами (у нас є така можливість).  На кухню заходили по черзі, готували окремо, посуд розділили одразу. Зберігали його в різних шафках, — розповідає Наталя.

Обмежити контакти хворого на COVID-19 з іншими членами родини радять і лікарі.

Для спільних зон користування варто зробити чергу і графік. Хто коли буде користуватися ванною кімнатою та кухнею.

Бажано, щоб пацієнту до кімнати приносили їжу, і він менше контактував з іншими членами сім’ї. Якщо все ж таки йде перетинання, то і хворий, і решта родичів мають захистити свої органи дихання, тобто одягнути маску, — наголошує експертка з епідеміології Оксана Пушкарьова.

Безпечний догляд за хворим

Постійно мийте руки з милом. Адже ними ми торкаємося нашого обличчя та слизових. А це прискорює потрапляння вірусу в організм.

Візьміть собі за звичку, після виходу із умовної зони пацієнта, мити руки та утилізувати маску.

Не забувайте провітрювати кімнату хворого та решту оселі, а також робити вологе прибирання.

Спеціально купувати десь розчини, які використовуються в медичних закладах не вартує. Підійде певний спиртовмісний засіб. Ним треба дезінфікувати поверхні, — каже Оксана Пушкарьова.

Речі хворого — ще один важливий момент. З ними поводьтеся з обережністю, попереджають лікарі. Тому що на них може бути вірус.

Бажано провітрити кімнату після зміни постільної білизни. Якщо ми допомагаємо доглядати пацієнта, маємо працювати в засобах індивідуального захисту. Нас нас має бути маска, яка закриває ніс і рот, тобто правильно одягнена і так само бажано, якщо ми є в зоні пацієнта. Краще мати захист для очей — окуляри, — зазначає експертка з епідеміології Пушкарьова.

Самоізолюйтесь як контактні особи

Зрозумійте, якщо ви знаходитеся в одній квартирі з хворим на коронавірусну інфекцію, ви в зоні ризику зараження. Навіть, якщо пройшов деякий час і ви начебто не захворіли. Насправді, COVID-19 може протікати безсимптомно.

Людина, яка не має симптомів, але у якої вдома є хворий на COVID-19, мусить вберегти інших. Намагатись спілкуватися з людьми, коли це вкрай необхідно. І витримати цю самоізоляцію, як контактна особа, щоб не розносити вірус далі.

Ці та інші поради, як не заразитись від хворого на COVID-19 родича й зупинити поширення вірусу, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи чекати українцям жорсткого карантину знову.

Фото: Pixabay

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Теги: COVID-19, корисні поради, коронавірус
06.11.2020 13:40



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