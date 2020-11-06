Утеплюємося: трендові жіночі шарфи на осінь і зиму

Модні шарфи: яку модель обрати восени та взимку, щоб стильно виглядати і не змерзнути.
Чим холодніше на вулиці, тим більш актуальними стають шарфи. Втім, правильно підібрана модель допоможе тобі не лише сховатися від холоду, але й стане вишуканим акцентом твого луку.
Модні шарфи на осінь та зиму
Шарф-рукава
Справжньою новинкою осіннього сезону став незвичайний шарф-рукав. Він виглядає так, наче верхню половину светру зрізали, залишивши лише рукава та комір.
Існують моделі на один і на два рукава.
Перша допоможе тобі не змерзнути навіть у лютий мороз, а друга ідеально доповнить будь-який ультрамодний лук.
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Шарф із хутра
Хутряні шарфи – неочікуваний, але дуже потужний тренд, що стрімко набирає популярності. Хутро може бути як натуральним, так і штучним.
Запропоновані дизайнерами кольори варіюються від натуральний білого та бежевого до яскравих райдужних відтінків.Також по темі: Модні тренди осені 2020: що носять в оксамитовий сезон Модні спідниці 2020: 5 моделей для ідеальних осінніх луків Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди
Такий шарф виглядає дорого, тож може органічно доповнити не лише верхній одяг, але й вечірнє вбрання. Достатньо недбало перекинути його через плече – і ти королева.
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Шарф із принтом
Однотонні шарфи актуальні завжди. Втім, цього разу радимо тобі звернути увагу на моделі з оригінальними принтами.
Різнокольнова клітинка, етно-візерунки, абстракція, color-block – що б ти не обрала, такий шарф змусить твій звичний пуховик заграти по-новому. Спробуй, чому б ні!
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Шарф снуд
Снуд – це шарф без початку і без кінця – його краї об`єднані в коло. Ця модель не сходить з модного Олімпа ось уже кілька сезонів поспіль, не стануть винятком і ці осінь та зима.
Снуд ідеально вписується до образів у стилі кежуал. А якщо раптом стане дуже холодно, ти можеш накинути його на голову замість шапки.
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Стьобаний шарф
Ця крута новинка нам дуже по-душі. Стьобані шарфи виглядають модно, сучасно і трішечки зухвало. Тож ми впевнені, що один із них точно займе своє законне місце у твоїй шафі.
Як носити стьобаний шарф? Впевнено і невимушено.
Поєднуй такий аксесуар із теплими кардиганами, пальто та шубами.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні шапки 2020.
Фото: Pixabay