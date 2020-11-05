Антитренди осені 2020: які речі остаточно вийшли з моди

Які речі восени 2020 року вважаються відверто немодними? Ранок у Великому Місті зібрав головні антитренди нового сезону.
Якщо хочеш виглядати сучасно і стильно, при підборі одягу враховуй не лише модні тренди, але й антитренди. Адже деякі речі можуть зробити твій образ нудним і старомодним.
Яких елементів краще уникати восени 2020? Ми розповімо просто зараз.
Антитренди осені 2020
Приталена блуза
Блуза в обтяжку – один із головних антитрендів нового сезону. Власне, як і всі інші предмети гардеробу, які щільно обтягують фігуру.
Така модель підкреслює всі недоліки фігури (якщо вони є, звісно). А головне, у 2020 році вона просто виглядає несучасно і не стильно.
Краще заміни її на модну блузу оверсайз або на чоловічу сорочку прямого крою.
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Снікерси на танкетці
Якщо не хочеш стати власницею пари немодного взуття – не купуй снікерси на танкетці.
Вони і раніше далеко не всім були до смаку, а сьогодні буквально стали символом відсутності смаку та почуття стилю.Також по темі: Модні сумки на осінь 2020: трендові моделі Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди Модні шапки 2020: як вибрати головний убір на осінь
А ще під снікерси дуже складно підібрати підходящий одяг.
Якщо тобі таки кортить придбати спортивне взуття на танкетці – краще надай перевагу кросівкам на товстій підошві.
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Косуха, що облягає
Така куртка була (а може й досі є) чи не в кожної з нас. Втім, час залишити її в минулому.
Коротка куртка-косуха, що обтягує фігуру – сковує рухи і восени 2020 виглядає немодно.
Тож краще зроби вибір на користь більш об’ємних курток із гладкої чорної або кольорової шкіри.
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Заколки з перлинами
Заколки та шпильки, прикрашені штучними перлинками, були в моді останні кілька сезонів.
Але восени 2020 року стало зрозуміло: їхній час пройшов. Тож така прикраса з розряду трендів стрімко та впевнено перейшла в антитренди.
Час замінити заколки з перлинами на хустки та оксамитові стрічки – саме вони зараз у моді.
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Джинси скінні
Джинси скінні дожили в твоєму гардеробі до осені 2020? Настав час рішуче їх позбутися. Або відкласти на верхню полицю шафи до кращих часів.
Восени 2020 року краще замінити їх на джинси-банани, моми або кльош.
Ці моделі не вип’ячують недоліки фігури, натомість ненав’язливо підкреслюють твою жіночність та тендітність.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні тренди осені 2020.
Фото: Pixabay