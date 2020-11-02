5 гарячих напоїв, які зігріють тебе восени

Гарячі напої здатні зігріти не лише тіло, але й душу. Ранок у Великому Місті зібрав 5 рецептів, які сподобаються тобі і твоїм рідним.

Надворі стає все холодніше, а імунітет ослаблюється. Саме тому у холодні вечори хочеться випити чогось гарячого і смачного.

Як же ж чудово восени та взимку смакувати напоями, запах яких насичений різними прянощами.

Саме тому ми зробили підбірку найсмачніших зігріваючих зимових напоїв, які не залишать байдужими.

Рецепти гарячих напоїв

Імбирний чай з м’ятою і медом

Імбирний чай – це не лише пряний зігріваючий напій, але й надзвичайно корисний. Він очищає організм, прискорює обмінні процеси і стимулює процес схуднення, а також захищає від вірусів.

Тільки не використовуй для його приготування мелений імбир: купуйте свіжий корінь, щоб отримати чудовий смак.

Рецепт імбирного чаю з м’ятою і медом:

– 300 мл води;

– кілька листочків м’яти;

– сік і цедра одного лимона;

– корінь імбиру (2 см);

– 2 ст. ложки натурального меду.

Корінь імбиру потрібно натерти або дрібно порізати, додати листочки м’яти і лимонну цедру. Усе це залити окропом. Розлити чай (виходить 2 порції) і у кожну порцію додати по 1 столовій ложці меду і сік половини лимона. І все – насолоджуйтеся.

Глінтвейн

Глінтвейн – це, напевно, один із найбільш популярних зимових напитків. Без нього не обходиться жодна різдвяна та новорічна ярмарка.

Гаряче вино із фруктами та духмяними спеціями не може нікого залишити байдужим.

Рецепт класичного глінтвейну:

– пляшка червоного вина (найкраще брати сухе або напівсухе);

– 150 мл води;

– 10 бутонів гвоздики;

– 1 апельсин;

– половина лимона;

– 1 паличка кориці або 1,5 ст. ложки меленої;

– 0,2 ч. ложки меленого мускатного горіха;

– 0,2 ч. ложки меленого імбиру;

– цукор за смаком.

Щоб приготувати класичний глінтвейн, потрібно кинути в каструлю фрукти і спеції, залити окропом (150 мл) і залишити на вогні на 10 хвилин. Потім залити туди ж все вино і нагріти до 60-70 градусів, не даючи йому закипіти. Додати цукор і залишити настоятися 5 хвилин. Якщо тобі не подобаються частинки спецій та фруктів, то глінтвейн можна процідити через сито.

Обліпиховий чай

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Васина (@_mariia_vasina_) 1 Ноя 2020 в 6:37 PST

Обліпиховий чай має дуже приємний смак і багато корисних властивостей. Він забезпечує нас вітаміном А і С, захищає організм від простудних та вірусних захворювань. Обліпиховий чай має безліч варіацій, тому ми обрали рецепт, традиційний для українського народу.

Рецепт обліпихового чаю:

– 150 г обліпихи (замороженої чи свіжої);

– 2 ст. ложки чорного чаю;

– 2 ст. ложки меду;

– 500 мл води.

100 г обліпихи потрібно перебити у пюре. Цю суміш треба висипати у чайник, засипати туди чай і решту ягід, залити все окропом. Чай повинен настоятися 10-20 хвилин. Перед вживанням його треба процідити, підігріти і додати мед.

Какао з маршмеллоу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya (@surepka_spb) 17 Сен 2020 в 2:38 PDT

Какао – це майже казковий напій. Він навіює нам відчуття свята, кольорових вогників, домашнього затишку. Какао обожнюють діти. Але й дорослі люблять його шоколадний післясмак, який піднімає настрій і насичує організм енергією.

Рецепт какао з маршмеллоу:

– 400 мл молока;

– 20 г какао-порошку;

– 20 г цукру;

– зефірки маршмеллоу;

– за бажанням – кориця, ваніль, мускатний горіх.

Спочатку потрібно підігріти молоко, засипати у нього цукор і перемішати. Далі висипати какао-порошок і добре розмішувати ложкою, щоб не було грудочок. Довести до кипіння, розлити у кружки, додати ваніль, корицю, зверху прикрасити маршмеллоу.

Алкогольний зігріваючий узвар

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия (Ставрополь) ???????? (@buinskaya_homecooking) 18 Сен 2020 в 12:29 PDT

Усі знають, що таке узвар. Це класичний український напій. Але ви дивується, як він може бути зігріваючим? Дуже просто. Адже існує рецепт алкогольного зігріваючого узвару. І смакує він так, ніби п’єш його взимку у Диканьці.

Рецепт алкогольного узвару:

– 1 л столового червоного вина;

– 100 г рому або коньяку;

– ½ склянки цукру;

– 1 паличка кориці;

– 5 г гвоздики.

Усі інгредієнти потрібно змішати і довести до кипіння. Потім процідити і подавати. Перед подачею потрібно обов’язково підігріти узвар.

Запасайся цими рецептами на осінь та зиму. Вони точно вразять твої смакові рецептори, покращать настрій та зігріють у холодні вечори.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про види чаю, які варто спробувати.

Фото: Unsplash

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