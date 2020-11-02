5 гарячих напоїв, які зігріють тебе восени

Гарячі напої здатні зігріти не лише тіло, але й душу. Ранок у Великому Місті зібрав 5 рецептів, які сподобаються тобі і твоїм рідним.
Надворі стає все холодніше, а імунітет ослаблюється. Саме тому у холодні вечори хочеться випити чогось гарячого і смачного.
Як же ж чудово восени та взимку смакувати напоями, запах яких насичений різними прянощами.
Саме тому ми зробили підбірку найсмачніших зігріваючих зимових напоїв, які не залишать байдужими.
Рецепти гарячих напоїв
Імбирний чай з м’ятою і медом
Імбирний чай – це не лише пряний зігріваючий напій, але й надзвичайно корисний. Він очищає організм, прискорює обмінні процеси і стимулює процес схуднення, а також захищає від вірусів.
Тільки не використовуй для його приготування мелений імбир: купуйте свіжий корінь, щоб отримати чудовий смак.
Рецепт імбирного чаю з м’ятою і медом:
– 300 мл води;
– кілька листочків м’яти;
– сік і цедра одного лимона;
– корінь імбиру (2 см);
– 2 ст. ложки натурального меду.
Корінь імбиру потрібно натерти або дрібно порізати, додати листочки м’яти і лимонну цедру. Усе це залити окропом. Розлити чай (виходить 2 порції) і у кожну порцію додати по 1 столовій ложці меду і сік половини лимона. І все – насолоджуйтеся.
Глінтвейн
Глінтвейн – це, напевно, один із найбільш популярних зимових напитків. Без нього не обходиться жодна різдвяна та новорічна ярмарка.
Гаряче вино із фруктами та духмяними спеціями не може нікого залишити байдужим.
Рецепт класичного глінтвейну:
– пляшка червоного вина (найкраще брати сухе або напівсухе);
– 150 мл води;
– 10 бутонів гвоздики;
– 1 апельсин;
– половина лимона;
– 1 паличка кориці або 1,5 ст. ложки меленої;
– 0,2 ч. ложки меленого мускатного горіха;
– 0,2 ч. ложки меленого імбиру;
– цукор за смаком.Також по темі: Колюча, але лікувальна: корисні властивості шипшини Як кава впливає на серце: корисні властивості напою Чай матча: чому цей напій став популярним і навіщо його пити
Щоб приготувати класичний глінтвейн, потрібно кинути в каструлю фрукти і спеції, залити окропом (150 мл) і залишити на вогні на 10 хвилин. Потім залити туди ж все вино і нагріти до 60-70 градусів, не даючи йому закипіти. Додати цукор і залишити настоятися 5 хвилин. Якщо тобі не подобаються частинки спецій та фруктів, то глінтвейн можна процідити через сито.
Обліпиховий чай
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Обліпиховий чай має дуже приємний смак і багато корисних властивостей. Він забезпечує нас вітаміном А і С, захищає організм від простудних та вірусних захворювань. Обліпиховий чай має безліч варіацій, тому ми обрали рецепт, традиційний для українського народу.
Рецепт обліпихового чаю:
– 150 г обліпихи (замороженої чи свіжої);
– 2 ст. ложки чорного чаю;
– 2 ст. ложки меду;
– 500 мл води.
100 г обліпихи потрібно перебити у пюре. Цю суміш треба висипати у чайник, засипати туди чай і решту ягід, залити все окропом. Чай повинен настоятися 10-20 хвилин. Перед вживанням його треба процідити, підігріти і додати мед.
Какао з маршмеллоу
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Какао – це майже казковий напій. Він навіює нам відчуття свята, кольорових вогників, домашнього затишку. Какао обожнюють діти. Але й дорослі люблять його шоколадний післясмак, який піднімає настрій і насичує організм енергією.
Рецепт какао з маршмеллоу:
– 400 мл молока;
– 20 г какао-порошку;
– 20 г цукру;
– зефірки маршмеллоу;
– за бажанням – кориця, ваніль, мускатний горіх.
Спочатку потрібно підігріти молоко, засипати у нього цукор і перемішати. Далі висипати какао-порошок і добре розмішувати ложкою, щоб не було грудочок. Довести до кипіння, розлити у кружки, додати ваніль, корицю, зверху прикрасити маршмеллоу.
Алкогольний зігріваючий узвар
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Усі знають, що таке узвар. Це класичний український напій. Але ви дивується, як він може бути зігріваючим? Дуже просто. Адже існує рецепт алкогольного зігріваючого узвару. І смакує він так, ніби п’єш його взимку у Диканьці.
Рецепт алкогольного узвару:
– 1 л столового червоного вина;
– 100 г рому або коньяку;
– ½ склянки цукру;
– 1 паличка кориці;
– 5 г гвоздики.
Усі інгредієнти потрібно змішати і довести до кипіння. Потім процідити і подавати. Перед подачею потрібно обов’язково підігріти узвар.
Запасайся цими рецептами на осінь та зиму. Вони точно вразять твої смакові рецептори, покращать настрій та зігріють у холодні вечори.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про види чаю, які варто спробувати.
Фото: Unsplash