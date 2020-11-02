Корисні властивості креветок: чому морепродукти – це не порожня трата грошей

Чим корисні креветки для організму людини? Ранок у Великому Місті розповість, чому вишуканий смак цих морепродуктів – не єдина їхня перевага.
Креветки мають унікальний склад. Тільки уяви – концентрація корисних речовин у їхньому м`ясі – у 50 разів більше, ніж у курці чи свинині!
Зокрема, креветки можуть похвалитися наявністю вітамінів А, групи В, С, D, Е та РР. А також цілої низки мікроелементів, серед яких – йод, натрій, калій, залізо, сірка, мідь, фтор та інші.
Корисні властивості креветок
- Креветки – це справжній чоловічий еліксир. Цинк і селен виступають афродизіаком і підсилюють статеві сили. А жирні амінокислоти сприяють підвищенню рівня головного чоловічого гормону – тестостерону.
- Коли ти їси креветки – в організмі виробляється гормон щастя серотонін. Завдяки цьому легше долатимеш стреси і частіше посміхатимешся.
- Щоб отримати добову норму йоду, достатньо з`їсти всього 100 грамів креветок. Введи їх у свій раціон, якщо хочеш, щоб щитоподібна залоза була в нормі.
- Креветки – потужне джерело провітаміну А. Він корисний для нашої шкіри та зору.
- Завдяки кальцію в складі, креветки зміцнюють кістки, поліпшують кровоток і нормалізують роблту нирок.
- Креветки містять хром, який виводить із організму зайвий жир та шкідливий холестерин.
- При регулярному вживанні, креветки запобігають появі онкологічних захворювань.
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