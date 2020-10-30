Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Календар стрижок на листопад 2020: сприятливі та несприятливі дні / 30.10.2020 09:17
30.10.2020 09:17
Поділитися

Календар стрижок на листопад 2020: сприятливі та несприятливі дні


Календар стрижок на листопад 2020 року дасть тобі можливість вибрати ідеальний день для зміни зачіски. То коли краще стригти волосся в листопаді? Читай просто зараз.

Ранок у Великому Місті склав список сприятливих та несприятливих днів для походу в салон краси.

Найбільш сприятливі дні для стрижки в листопаді 2020

3891618212327 листопада

Календар стрижок на листопад 2020

Календар стрижок

3 листопада: чудовий день зміни іміджу! Нова зачіска покращить настрій та й загалом позитивно вплине на нервову систему.

8-9 листопада: у ці дні є сенс підстригтися, якщо хочеш привернути до себе позитив та позбутися життєвих невдач.

16-18 листопада: стрижка сприятиме професійній реалізації та покращить твою репутацію в ділових колах. Давно мрієш про зміни в кар’єрі? Тоді сміливо записуйся до салону краси.

21 листопада: Зміна зачіски в цей день допоможе збільшити тривалість життя. А локони станть слухняним і не будуть сіктися.

Також по темі: Стильні зачіски на романтичне побачення Круті зачіски на волосся середньої довжини (ФОТО) Як підстригти чоловіка самостійно: зачіска в домашніх умовах

23 листопада: редикальну зміну іміджу краще відкласти на інший день. А от підстригти кінчики сьогодні можна – після цього волосся стане сильним і блискучим.

27 листопада: ідеальний день для стрижки. Ти не лише будеш у захваті від нової зачіски, але й залучиш у своє життя кохання і щастя.

Несприятливі дні для стрижки в листопаді 2020

5, 6, 10, 15, 24, 2528 і 29 листопада.

Усі інші дні листопада, яких у переліку сприятливих та несприятливих дат немає, вважаються нейтральними для походу в перукарню чи барбершоп.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки 2020.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: місячний календар, стрижка
30.10.2020 09:17



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати