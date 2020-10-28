Як боротися з осінньою депресією?

Як боротися з сезонною депресією – поради психотерапевта.
Усі ми знаємо, як важко організму перейти з літнього періоду на осінній. З легкого одягу на теплий. Ховати подалі сонячні окуляри і витягувати парасольки.
Але страждає не лише наш організм, а й психіка. І багато людей має схильність впадати в осінню депресію. Різко погіршується настрій, нічого не хочеться.
Проте не кожен розуміє, що це – осіння депресія, і що з нею потрібно боротися.
Як же ж правильно боротися з осінньою хандрою? Про це нам розповіла Вікторія Носенко – психотерапевт, арттерапевт, керівник простору Просто жити.
«Осінь – це очевидні зміни. У погоді, в природі. І будь-які зміни – це стрес. І очевидно, що стрес викликає захист. Депресія, пригніченість, болючість – це все захисні функції організму у відповідь на сполох. Тривогу змін», – говорить Вікторія.
Скорочення світлового дня, різка зміна погоди викликають у людей пригнічення і роздратування.
Люди відчувають себе нещасними, подавленими, нічого не хочуть.Також по темі: 5 продуктов, которые избавят от стресса и депрессии
І не лише не хочуть, а й не роблять нічого.
Такий стан не можна запускати.
Потрібно вживати заходи, щоб депресія не переросла у щось більш серйозне.
Проте не всі люди страждають від депресії. Хтось до неї просто менш схильний, а дехто – переключає увагу на щось інше.
«Не всі страждають від депресії. Це можна помітити. Ось, наприклад, люди, у яких діти пішли в школу, включені в життя дитини і не депресують, тому що у них інше завдання. А якщо люди конституційно депресивні, то мають властивості психіки переживати тривогу пригніченістю і хворобою», – зауважує психотерапевт.
Як подолати депресію?
Перемістити акцент на себе
Потрібно зазирнути вглиб себе, побути наодинці і подумати над тим, що вас хвилює.
«Я раджу своїм клієнтам, по-перше, змістити фокус на себе спочатку. Тобто я пропоную подумати про те, про що ви турбуєтеся у своєму житті. Подумати, що хочеться змінити для того, щоб вивільнити енергію».
Переключитися на щось приємне
Зробіть те, про що ви давно мріяли або хотіли. Це допоможе відчути себе потрібними і щасливими.
«Треба спробувати переключитися на щось приємне. Може, вам давно хотілося щось змінити в своєму житті, сходити на якісь курси, запустити якийсь проект».
Поїхати у відпустку
Відпочиньте і забудьте про буденність. Поїдьте кудись з друзями чи сім’єю, щоб набратися сил для нових починань.
Спостерігати за дітьми
«Можна поспостерігати за дітьми, як вони влаштовують батькам тиради з приводу того, що не хочуть завтра в школу, виявляють гіперактивність, грають один з одним, взаємодіють. Це теж якісь способи, яким дорослі можуть підучитися».
Чи допоможе солодке?
Багато статей у мережі розповідають нам, що від депресії можна позбутися поїданням кольорових фруктів і солодкого.
Проте ми вирішили розвінчати цей міф. Адже такий спосіб лікування не є ефективним на 100%.
«Це може бути як приємний стимул. Але він не є ключовим. Якщо ми говоримо про людей депресивної конституції, то можна їсти що завгодно. Я підтримую їжу тільки в тому плані, якщо це приємність. Щоб подбати про себе, потішити. Це працює, але тільки дивлячись на те, яка глибина переживань людини. Якщо йому просто стало сумно, тоді можна з’їсти солоде. А якщо у нього більш глибока розгубленість, тривога, то це не допоможе».
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко підняти собі настрій.