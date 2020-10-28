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ICTV / Ранок / Що брати до лікарні, якщо вас забирає швидка – список / 28.10.2020 16:50
28.10.2020 16:50
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Що брати до лікарні, якщо вас забирає швидка – список


Що брати до лікарні, якщо тебе госпіталізують із підозрою на коронавірус?

Covid-19 в Україні продовжує стрімко поширюватись. І хоча більшість людей, імовірно, залишиться здоровою або переболіє у відносно легкій формі, ризик госпіталзації існує.

І якщо це станеться, краще, якщо сумка із усім необхідним буде напоготові.

Що брати з собою до лікарні, якщо тебе забирає швидка? Ранок у Великому Місті склав список найнеобхіднішого.

Що брати з собою до лікарні – список

Документи

Паспорт, медична карта, страховка (якщо є).

Гроші

Поклади принаймні, кілька тисяч гривень, які можуть знадобитися на ліки та деякі процедури.

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Мобільний телефон

А також зарядний пристрій і навушники.

Зручний одяг

  • Спідня білизна
  • Піжама
  • Одяг, у якому буде комфортно лежати у палаті і ходити на процедури

Змінне взуття

Найзручніший варіант – резинові шльопанці.

Медична маска та антисептик

медична маска фото

Фото: Pixabay

Ці засоби захисту допоможуть тобі не наражати на небезпеку себе, а також персонал лікарні та інших пацієнтів.

Ліки

Звісно, у лікарні тобі пропишуть усі необхідні ліки. Втім не зайвим стане парацетамол.

Тим, хто має хронічні хвороби, треба взяти життєво необхідні препарати.

Засоби особистої гігієни

  • Зубна щітка та паста
  • Мило
  • Шампунь
  • Рушник
  • Туалетний папір
  • Дезодорант
  • Розчіска

Постільна білизна

Завжди приємніше спати на власній постільній білизні, аніж на старій та затертій лікарняній.

Посуд

посуд фото

Фото: Pixabay

Глибока тарілка, чашка, ложка та виделка – це необхідний мінімум.

Продукти харчування

Варто брати те, що не зіпсується дуже швидко. Можна покласти чай, печиво, каші швидкого приготування.

Бажаємо, щоб «тривожна валізка» тобі ніколи не знадобилась. Бережи себе та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про реальні масштаби епідемії коронавірусу в Україні.

Головне фото: Unsplash

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Теги: коронавірус, поради
28.10.2020 16:50



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