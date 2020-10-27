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ICTV / Ранок / Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи / 27.10.2020 12:53
27.10.2020 12:53
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Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи


Болить голова і ти не знаєш, що робити? Ранок у Великому Місті дізнався, як впоратися з цим. Про це – читай нижче.

Є безліч факторів, які впливають на наше здоров’я.

Голова, наприклад, може боліти через виснаження, хвилювання, недосип, недоїдання, є й інші причини, які, зазвичай, визначають лікарі.

Ми знайшли кілька методів, які повинні допомогти позбутися головного болю без пігулок.

Що робити, якщо болить голова

Зроби точковий масаж

головна біль фото

Знайди місце, де болить, і спробуй його масажувати круговими рухами протягом хвилини, а то й більше. Через деякий час біль повинен вщухнути.

Якщо причиною болю в голові є робота за комп’ютером, то варто відволіктись, знайти точку між бровами, яка знаходиться  в центрі голови, і масажувати її.

Прийми контрастний душ

контрастний душ фото

Якщо почала боліти голова, спробуй прийняти контрастний душ кілька хвилин. Кожні 15-30 секунд змінюй воду з теплої на прохолодну.

Після цього не варто навантажувати себе зайвими справами, відпочинь.

Випий м’ятний, ромашковий, липовий або зелений чай

зелений чай фото

М’ятний чай знімає напругу, допомагає розслабитися і при цьому покращує мозкову діяльність.

Липовий працює як антистресовий препарат. Ромашковий чай зменшує біль, його добре пити в другій половині дня.

А зелений містить велику кількість вітамінів, допомагає вивести токсини з організму і нормалізує тиск.

Поїж

бутерброди фото

Ми часто не підозрюємо, що причиною нашого головного болю є саме недоїдання.

Якщо ти весь день працюєш і не маєш часу на обід, то логічно, що організм перевтомився і вимагає від тебе їжі, яка дасть енергію.

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Якщо голова болить регулярно, не займайся самолікуванням.

Рекомендуємо тобі звернутися до лікаря і віднайти причину. Бережи себе та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші ознаки вагітності.

Алла Гичка

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Теги: Алла Гичка, голова, лікування
27.10.2020 12:53



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