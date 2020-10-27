Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи

Болить голова і ти не знаєш, що робити? Ранок у Великому Місті дізнався, як впоратися з цим. Про це – читай нижче.
Є безліч факторів, які впливають на наше здоров’я.
Голова, наприклад, може боліти через виснаження, хвилювання, недосип, недоїдання, є й інші причини, які, зазвичай, визначають лікарі.
Ми знайшли кілька методів, які повинні допомогти позбутися головного болю без пігулок.
Що робити, якщо болить голова
Зроби точковий масаж
Знайди місце, де болить, і спробуй його масажувати круговими рухами протягом хвилини, а то й більше. Через деякий час біль повинен вщухнути.
Якщо причиною болю в голові є робота за комп’ютером, то варто відволіктись, знайти точку між бровами, яка знаходиться в центрі голови, і масажувати її.
Прийми контрастний душ
Якщо почала боліти голова, спробуй прийняти контрастний душ кілька хвилин. Кожні 15-30 секунд змінюй воду з теплої на прохолодну.
Після цього не варто навантажувати себе зайвими справами, відпочинь.
Випий м’ятний, ромашковий, липовий або зелений чай
М’ятний чай знімає напругу, допомагає розслабитися і при цьому покращує мозкову діяльність.
Липовий працює як антистресовий препарат. Ромашковий чай зменшує біль, його добре пити в другій половині дня.
А зелений містить велику кількість вітамінів, допомагає вивести токсини з організму і нормалізує тиск.
Поїж
Ми часто не підозрюємо, що причиною нашого головного болю є саме недоїдання.
Якщо ти весь день працюєш і не маєш часу на обід, то логічно, що організм перевтомився і вимагає від тебе їжі, яка дасть енергію.Також по темі: Учені назвали нові симптоми коронавірусу Якщо болить зуб: 3 способи швидко зняти біль Як боротися з діабетом – що пропонують учені з різних країн
Якщо голова болить регулярно, не займайся самолікуванням.
Рекомендуємо тобі звернутися до лікаря і віднайти причину. Бережи себе та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші ознаки вагітності.
Алла Гичка