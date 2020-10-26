Як правильно економити на продуктах харчування? Корисні поради про заощадження

Як економити на їжі, але не економити на здоров’ї.

Економія на їжі моментально викликає у нас внутрішній протест, попри всі раціональні міркування.

Виправдовуючи цей протест, ми пояснюємо його тим, що, мовляв, урізання раціону завдасть шкоди нашому здоров’ю.

Але це капризний голос внутрішнього гедоніста протестує проти того, щоб в нього відібрали одну з головних радостей в житті – смачну їжу.

Так, економією теж можна заподіювати шкоди здоров’ю (якщо перейти на картоплю і дешеві макарони), але якщо економити з розумом, твоє самопочуття і тонус організму можуть навіть покращитися.

Що значить “економити на їжі”? Та й чи потрібно, якщо це нібито основна стаття сімейних витрат. Так, потрібно.

Але економія на їжі – це аж ніяк не голодне життя. А скоріше – вміння розумно вести домашнє господарство, правильно здійснювати покупки продуктів і не менш раціонально їх використовувати.

Як правильно економити на продуктах? І які продукти – абсолютно зайві у твоєму раціоні?

Читай в добірці Ранку у Великому Місті.

Правила здорової економії на їжі

Правильно вживай випічку

Менше: білої випічки, булочок і печива, кексів, тортів.

Більше: простого грубого хліба, хліба з зернами, кунжуту.

Випікати хліб самостійно зважаться (та й захочуть) далеко не всі, а ось опанувати мистецтво пекти прості пироги “з нічого” з начинкою з бюджетних яблук або капусти буде дуже корисно.

Що їсти з овочів та фруктів?

Плюсом буде вживання сезонних овочів і фруктів, заморожених овочів.

Питання сезонності для овочів і фруктів – ключове. Пильно стеж за тим, що дозріває в поточний період, і підлаштовуй свій раціон під ці продукти.

По-перше, це відмінний спосіб заощадити, по-друге, такі овочі та фрукти, як правило, піддаються найменшій обробці для зберігання. А тому їх хочуть швидше продати.

Яке м’ясо і рибу купувати?

Менше: напівфабрикатів (ковбаси, рулети, пельмені), копченостей, елітних сортів риб, дорогих морепродуктів та м’ясних делікатесів за захмарними цінами.

Більше: чистого м’яса та риби.

Все просто: купуєш м’ясо і рибу в самому початковому вигляді, а потім витрачаєш час і зусилля на те, щоб добре приготувати те й інше.

Запікаєш і тушкуєш рибу, готуєш голубці з м’ясом, привчаєш себе робити бутерброди та салати з відвареної курячою грудкою.

Це дуже корисно для здоров’я і не менш корисно для бюджету.

Солодощі можна?

Менше: всіх штучних солодощів з цукром.

Більше: сухофруктів, домашньої випічки з сезонними фруктами.

Запечені яблука, пиріжки з сезонними персиками або грушами, доданий в кашу чорнослив – все це недорого, солодко і не так шкідливо для організму.

Що по молочних продуктах

Менше: дорогих сирів та йогуртів, молочних солодощів.

Більше: кефіру, ряжанки, кисломолочного сиру.

У продуктах зі списку “плюс” є всі корисні елементи, що містяться в молочній групі, але при цьому вони більш корисні, тому що не містять цукру і добавок, і дешеві.

Вибираючи їх, ти нічого не втрачаєш, крім оманливо привабливого смаку всяких там йогуртів зі смаком маракуї, ананаса і манго.

Напої

Менше: чаю в пакетиках, газованої води, соку в упаковках.

Більше: розсипного чаю для заварювання, свіжовичавленого соку, влітку – чистої води.

Для вгамування фізіологічної спраги немає нічого кращого за чисту воду, а розсипного чаю при заварюванні вистачає на довший час, ніж того, що ж в пакетиках.

Вичавлений з двох не найпривабливіших на вигляд апельсинів сік, змішаний в пропорції 1: 1 з водою, – штука у сто раз корисніша, ніж сік з пакету, і порівняно недорога.

Не впадай у крайнощі: не варто економити на жирних сортах риби з високим вмістом омега-3, сезонних свіжих овочах і фруктах, шкідливо також саджати себе на монодієту із суцільною картоплею в меню.

Відмовся від непотрібних для організму продуктів

Є величезна група продуктів, від яких ти можеш повністю відмовитися без найменшої шкоди для здоров’я. Ось лише частина з них:

Швидкоїжа всіх видів – від чипсів і попкорну до просочених жиром булок з котлетою з невпізнаним м’ясом всередині.

Солодкі напої в пляшках і упаковках: газована вода, квас, відновлені соки з додаванням цукру, псевдосидр і енергетики.

Будь-який алкоголь.

Готові соуси з надлишком консервантів, а також майонез.

М’ясні напівфабрикати: ковбаси, сосиски, копчені рулети, пельмені.

Інші напівфабрикати: заморожені млинчики та піци, рибні палички; зручна, але не особливо здорова їжа з малою концентрацією корисних елементів.

Псевдоїжа для дозвілля: сухарики, снеки, кукурудзяні палички, крекери.

Ненатуральні солодощі: цукерки, печиво, вафлі, торти та солодка випічка.

Якщо ти звик/ла їсти такі продукти, то без них тобі буде сумно і тоскно. Але організм тільки спасибі скаже за цю жертву в ім’я бюджету та здоров’я.

Як економити на їжі? Інструкція

1. Не купуй продуктів більше, ніж ти зможеш з’їсти.

2. Складай список необхідних продуктів.

3. Купуй продукти з тривалим терміном зберігання невеликими гуртовими партіями.

4. Порівнюй ціни в магазинах.

5. Порівнюй ціни виробників.

6. Перевіряй якість товару.

7. Зіставляй вартість і вагу продукту.

8. Перевіряй термін придатності.

9. Не купуй продукти в щільній упаковці – будь-яка упаковка коштує грошей. І чим щільніша упаковка, тим дорожче вартість продукту.

10. Не купуй готові напівфабрикати.

11. Купуй мінімально оброблені продукти.

12. Готуй вдома.

13. Веди облік витрат на продукти.

14. Роби домашні заготовки.

15. Користуйся дисконтними картами та бери участь в розпродажах.

Такі ось нехитрі способи економії на харчових продуктах дозволяють не тільки раціонально витрачати свої гроші, але і трохи їх заощадити та відкласти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості обліпихи.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.