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ICTV / Ранок / Що приготувати з хурми: рецепти, які тобі точно сподобаються / 26.10.2020 15:52
26.10.2020 15:52
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Що приготувати з хурми: рецепти, які тобі точно сподобаються


Що приготувати з хурми? Найкращі рецепти простих і оригінальних страв.

Хурма – надзвичайно корисна осіння ягода. Вона захищає серце і судини, виводить токсини, рятує від стресу та має ще безліч лікувальних властивостей. Саме тому в сезон треба їсти її якомога частіше.

Ранок у Великому Місті зробив добірку найкращих страв із хурми, які точно сподобаються тобі та твоїм близьким.

Страви з хурми

Салат із хурмою та бринзою

Салат з хурмою фото

Інгредієнти:

Хурма – 1 шт.

Салатна зелень – 1 пучок.

Бринза – 70 г.

Синя цибуля – 0.5 шт.

Бальзамічний крем – 1 ч.л.

Оливкова олія – 1 ст.л.

Оцет – 1 ст.л.

Чорний перець, сіль, цукор – за смаком.

Приготування:

1. Наріж цибулю напівкільцями, збризни оцтом, посип цукром та залиш на 15 хвилин, щоб замаринувалася.

2. Порви зелень руками та виклади на тарілку. Розклади нарізану тонкими слайсами хурму та кубики бринзи. Зверху розклади на півкільця цибулі, які вже встигли промаринуватися.

3. Заправ оливковою олією та бальзамічним кремом, посоли та посип перцем за смаком.

Сирна запіканка з хурмою

запіканка з хурмою фото

Інгредієнти:

Сир 400 г.

Хурма – 1 шт.

Манна крупа – півсклянки.

Цукор – 100 г.

Сметана 100 г.

Борошно – 40 г.

Яйця – 2 шт.

Ванілін – 1 пакетик.

Розпушувач – 1 ч.л.

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Приготування:

1. Змішай сир і яйця у великій ємності, додай цукор, борошно, ванілін, манку та сметану. Ретельно перемішай та залиш на 30 хвилин.

2. Наріж хурму соломкою. Одну половину поклади в тісто, другу поки що відклади.

3. Змасти форму для запікання олією, присип манкою, виклади сиркову суміш.

4. Змасти майбутню запіканку сметаною та запікай у духовці 45 хвилин при температурі 180 градусів.

5. Витягни запіканку та прикрась рештою хурми.

Джем із хурми

джем із хурми фото

Інгредієнти:

Хурма – 1 кг.

Вода – 80 мл.

Лимон – 1 шт.

Кориця – 0,5 ч.л.

Бадьян – 2 шт.

Ванілін – 1 пакетик.

Рожевий перець – 10 горошків.

Приготування:

1. Очисть хурму від шкірки та натри на терці.

2. Закип’яти воду з лимонним соком і приправами, додай трішки лимонної цедри. Вари 15 хвилин на маленькому вогні, постійно помішуючи.

3. Додай хурму та вари ще 20 хвилин, після чого – зніми з плити та витягни цедру.

4. Дай джему постояти, після чого розклади в стерилізовані банки та закатай.

Смузі з хурмою та бананом

Смузі з хурмою фото

Інгредієнти:

Хурма – 2 шт.

Банан – 2 шт.

Йогурт – 200 гр.

Апельсиновий сік – 150 гр.

Мед, мускатний горіх, м’ята – за смаком.

Приготування:

1. Зніми шкірку з хурми та банана, м’якоть подрібни блендером.

2. Додай сік, йогурт, мед та мускатний горіх. Ще раз ретельно перебий блендером.

3. Розлий по келихах та прикрась листочками м’яти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати смачну хурму.

Аліна Литвиненко

 

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Теги: Аліна Литвиненко, рецепти, хурма
26.10.2020 15:52



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