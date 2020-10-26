Місячний календар на листопад 2020 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на листопад 2020 – потрібен кожному, хто хоче мати успіх в усіх справах. Він допоможе правильно розподілити свій час і підкаже, коли з головою піти в роботу, а коли – просто відпочити.

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Місячний календар на листопад 2020

Сприятливі дні у листопаді 2020: 1, 6, 11, 19, 25, листопада Несприятливі дні у листопаді 2020: 8, 15, 22, 30 листопада

Сприятливі дні у листопаді 2020 – детально

Місячний календар на 1 листопада

У цей день ти відчуватимеш прилив сил, тож твоя задача – спрямувати їх у правильне русло. Сконцентруйся на досягненні мети та не бійся нестандартних рішень.

Місячний календар на 6 листопада

Присвяти цей день здобуттю нових знань. Усе, що почнеш вивчати сьогодні, обов`язково знадобиться у подальшому житті. Також день добре підходить для вирішення конфліктів та завершення справ, на які ніяк не знаходилося часу.

Місячний календар на 11 листопада

Не бійся змін у житті – сьогодні вони підуть тобі лише на користь. Тож сміливо починай нові справи, берися за амбіційні задачі та використовуй свій потенціал по максимуму. Удача тебе сьогодні не залишить!

Місячний календар на 19 листопада

Присвяти день приємним справам – сходи в парк із рідними, подивись веселу комедію, пограй в активні ігри. Позитив, яким ти запасешся сьогодні, допоможе тобі з новими силами взятися за реалізацію своїх грандіозних планів.

Місячний календар на 25 листопада

Сьогодні енергетично сильний день. Тож присвяти його наполегливій праці над важливими проектами. Це допоможе тобі зробити наступний крок у кар`єрі, можливо навіть у недалекому майбутньому.

Несприятливі дні у листопаді 2020 – детально

Місячний календар на 8 листопада

Приділи час і увагу своєму здоров’ю та допоможи організму трішки відпочити. Влаштуй собі сеанс масажу, ароматерапії або просто набери теплу ванну з сіллю.

Місячний календар на 15 листопада

День підходить для того, щоб звільнити своє життя від «зайвих» людей. А от із тими, з ким хочеш надовго зберегти стосунки, варто сьогодні розмовляти вкрай тактовно –конфлікти можуть виникнути буквально на рівному місці.

Місячний календар на 22 листопада

Можеш будувати плани на майбутнє, а от починати нові справи сьогодні не варто: надто великий ризик провалу.

Місячний календар на 30 листопада

Приймай тільки ті рішення, у який впевнений(а) на всі 100. А якщо є хоча б маленькі сумніви – справу варто відкласти на кілька днів.

Усі інші дні листопада, не позначені в календарі, є нейтральними.

Тепер ти знаєш, які дні у листопаді 2020 року будуть вдалими, а які не дуже. Користуйся цим календарем, щоб досягати успіху у справах.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на листопад 2020.

Фото: Pixabay

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