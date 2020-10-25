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ICTV / Ранок / Сонний параліч: що це таке та як із ним впоратися / 25.10.2020 16:11
25.10.2020 16:11
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Сонний параліч: що це таке та як із ним впоратися


Сонний параліч: причини, симптоми, лікування.

Чи бувало з тобою коли-небудь так, що після пробудження ти не міг/не могла поворухнутися?

Намагаєшся щосили поворухнути ногою-рукою, але тіло не слухається? Імовірно, з тобою трапився сонний параліч.

Явище сонного паралічу поки недостатньо вивчене, але за статистикою 7,65% населення Землі хоча би раз із ним стикались.

Ми в Ранку у Великому Місті зібрали для тебе кілька фактів стосовно сонного паралічу.

Читай далі про те, що таке цей сонний ступор та як із ним боротися.

Що таке сонний параліч

Сонний параліч – неприємне явище, з яким хоча б раз у житті стикався або, ймовірно, зіткнеться кожен з нас.

Воно виникає через порушення “паралічу швидкого сну” – природної функції організму, яка не дозволяє нам робити уві сні різких рухів, вставати або падати з ліжка.

Люди, у яких параліч швидкого сну відсутній, страждають сомнамбулізмом (сновидство). А ті, у яких він спостерігається навіть в стані неспання, стикаються якраз з сонним паралічем. Під час його настання людина справді не здатна рухатися, при цьому залишається у свідомості.

Річ у тому, що в цей час мозок вже прокинувся, а тіло все ще схильне блокування будь-яких дій через фази швидкого сну.

Це може тривати від кількох секунд до кількох хвилин.

Запідозрити захворювання можна самому, проте поставити точний діагноз може тільки фахівець в області медицини сну після проведення діагностичних досліджень: полісомнографії, енцефалографії тощо.

Типові ознаки сонного паралічу

Існують два основних види сонного паралічу – ізольований сонний параліч і поворотний ізольований сонний параліч.

З першим можна зіткнутися всього пару раз за все життя, а ось другий “відвідує” регулярно, до двох разів на місяць.

Сонний параліч буває пов’язаний з безсонням або депривацією сну, а також порушенням режиму – наприклад, через роботу по змінах або потрапляння в інший часовий пояс.

Ознаки та симптоми сонного паралічу:

  • нездатність поворухнутись тривалістю від декількох секунд до декількох хвилин;
  • збереження свідомості;
  • нездатність говорити;
  • галюцинації та лячні відчуття;
  • відчуття тиску на груди, відкривання дверей;
  • неможливість відокремити реальність від вигадки;
  • відчуття смерті, що насувається;
  • інтенсивне потовиділення;
  • головний і м’язовий біль;
  • параноя.

Зазвичай сонний параліч відбувається, коли людина спить на спині.

Причинами патології є надмірне напруження, перезбудження, порушення біоритмів після тривалого перельоту, зміна режиму сну і супутні панічні розлади.

Ця патологія може бути і симптомом інших захворювань: депресії, мігрені, нарколепсії, синдрому обструктивного апное (припинення легеневої вентиляції під час сну більш ніж на 10 секунд – авт.) уві сні, артеріальної гіпертензії та тривожних розладів.

Найбільш неприємні наслідки сонного паралічу

Мабуть, найбільш неприємний наслідок сонного паралічу – це галюцинації, що зачіпають всі органи чуття, включаючи  навіть дотик!

Ви напевно чули купу історій від різних людей, в яких фігурували таємничі сутності. “Відкрив очі та побачив чудовисько”, “Мене вночі хтось душив”, “В моїй кімнаті був привид” і багато інших інтерпретації нічних галюцинацій.

Деяким під час цього стану і правда вдається відкрити очі, що не виходить зробити у звичайному сні.

Причому істоти з галюцинацій часто намагаються заподіяти людині шкоди (а вона, як на зло, нездвижна).

Сонний параліч відбився навіть у культурі.

Відома серія картин “Нічний кошмар” художника Генріха Генрі Фюзелі вважається натхненною якраз сонним паралічем, під час якого людина відчуває сильний тиск на груди.

Картина з демоном, що сидить на грудях у жінки, що спить, – уособлення цього неприємного відчуття.

Також по темі: Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога Як розібратися в собі: ТОП-5 книг по психології Емоційне вигорання і як з ним боротись – поради психолога

Як боротися з сонним паралічем

Напади сонного паралічу лякають, але самі по собі вони не є небезпечними.

Фахівці радять дбати про гігієну сну, аби попередити сонний параліч:

  • регулярно спати не менше 6-8 годин на добу;
  • стежити за тим, щоб в спальні було темно, чисто і прохолодно;
  • подбати про зручне місце для сну;
  • лягати та вставати щодня в один і той же час;
  • використовувати приглушене освітлення вечорами;
  • регулярно займатися фізкультурою, але не пізніше, ніж за чотири години до сну;
  • придумати розслаблювальні вечірні ритуали – наприклад, слухати приємну музику, читати, приймати душ, медитувати, влаштовувати ароматерапію.

Вчені також відзначають, що сонний параліч частіше зустрічається у тих, хто спить на спині, так що можна спробувати поміняти улюблену позу.

Крім того, постарайся не перевтомлюватися фізично і знижуй рівень стресу.

І якщо все ж зіштовхнувся чи зіштовхнулась з цим порушенням сну – відвідай лікаря. Він допоможе знайти та усунути причину виникнення сонного паралічу.

Нагадаємо, ми писали про те, як зрозуміти, що прийшов час піти до психолога.

Фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я, корисні поради, сон
25.10.2020 16:11



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