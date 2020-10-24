Скарлетт Йоханссон у кіно: ТОП фільмів зі знаменитістю

Подобаються фільми зі Скарлетт Йоханссон? Ранок у Великому Місті зібрав список кращих стрічок для тебе. Шукай його нижче, вмикай і насолоджуйся переглядом.
ТОП фільмів зі Скарлетт Йоханссон
Обіцяти – ще не одружитись
Рік: 2009
Жанр: романтика, драма
Сюжет: у сучасному світі складно знайти справжнє кохання. Тому фільм присвячений психології стосунків. У кінострічці розглядаються моменти, які руйнують всю романтику.
І, до речі, зйомки відбувалися на вулицях Балтімора.
Престиж
Рік: 2006
Жанр: детектив
Сюжет: фільм про двох ілюзіоністів, які раніше були напарниками, а стали ворогами. Кожен із них готовий ризикнути життям, аби стати кращим за іншого. У цій стрічці Скарлетт відзнялася у парі з Хью Джекманом.
Ще одна з роду Болейн
Рік: 2008
Жанр: драма
Сюжет: епоха Середньовіччя, дві сестри Болейн і король Геніх VIII. Історія про боротьбу Анни і Марії, які намагаються завоювати прихильність короля, аби піднятися на трон.
Шлюбна історія
Рік: 2019
Жанр: драма, романтика
Сюжет: подружжя Чарлі і Ніколь переживають важкий період. Колись вона переїхала в інше місто заради коханого, а через кілька років спільного життя зрозуміла, що вони рухаються у різних напрямках.
Пара вирішила розлучитись, однак замість того, щоб розійтися мирно, вони розпочинають справжню війну.
Труднощі перекладу
Рік: 2003
Жанр: романтика, драма
Сюжет: художній фільм про стосунки двох американців: дорослого чоловіка Боба і молодої дівчини Шарлотти, які опинилися в Японії.Також по темі: Море крові та винятковий сюжет: п’ять фільмів Квентіна Тарантіно, які варто переглянути Кращі фільми для всієї родини – добірка на вечір 7 відомих закордонних фільмів, в яких згадується Україна
Боб приїхав у Токіо, поселився у готель, де проживала випускниця університету. У нього – за спиною 25-річний шлюб, де вже давно пропала романтика, у неї – чоловік, який постійно пропадає на роботі. І ось пара зустріла одне одного.
Що було далі – дивися у кінострічці.
Тепер ти знаєш ТОП кращих фільмів з американською акторкою Скарлетт Йоханссон.
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