Календар риболова на листопад 2020 – коли добре клюватиме

Календар риболова на листопад підкаже тобі, коли риба найактивніше клюватиме.
Дотримуйся цих порад, і ти завжди повертатимешся з рибної ловлі додому з повним відром риби.
Календар риболова на листопад 2020
Найкращий кльов: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 листопада
Хороший кльов: 5, 6, 17, 23, 24, 27 листопада
Середній кльов: 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25 листопада
Не клюватиме: 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30 листопада
Молодий місяць сприяє активному клюванню. Тому досвідчені рибалки знають: діставати вудки і йти до річки треба саме в цей період. А от коли місяць піде на спад, кльов теж зменшиться.
Бажано рибалити у той час, коли риба найбільш активна – на світанку та на заході сонця.
А от коли дме північний вітер, рибної ловлі краще уникати.Також по темі: Антитренди чоловічої моди 2020: 5 речей, яким більше не місце у гардеробі Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю
Тепер ти знаєш, коли буде хороший кльов у листопаді 2020 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.
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