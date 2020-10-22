Вправи для спини, коли ти працюєш вдома

Вправи від болю в спині – що робити, коли під час роботи вдома, починає боліти спина.

З початку карантину чимало укранців опинились у ситуації, коли потрібно працювати віддалено вдома. Та й фрилансерів із кожним роком стає все більше.

Проте так часто трапляється, що наші домашні робочі місця взагалі не розраховані для довгого перебування за комп’ютером, і ми зіштовхуємось із проблемою болю у спині.

Що ж робити у такій ситуації? Важливо перериватись у своїй роботі та виконувати вправи, які допоможуть твоїм м’язам бути в тонусі.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька ефективних. Виконання займе у тебе не більше 15 хвилин.

Вправи для спини

Кішка-гора

З цієї вправи варто розпочати для того, щоб розігріти всі м’язи спини та хребта.

Як виконувати:

Стань на коліна та зіпрись на руки у горизонтальному положенні. Спочатку вигинай спину «кішечкою» та тягни її ближче до підлоги. Потім заокруглюй її «горою». Чергуй пози 10-15 разів.

Підйоми корпуса тіла

Ця вправа дозволить тобі розтягнути м’язи хребта та розігріти їх.

Як виконувати:

Спочатку потрібно лягти у висхідне положення – на живіт, руки прямо. Міцно спираємось на долоні рук. Обережно та без різких рухів піднімай верхню частину тулуба. Руки при цьому мають бути перпендикулярно землі. Повільно опускаємось у висхідне положення. Виконуй вправу 10-15 разів.

Нахили тулуба

Ця вправа допоможе зменшити біль у спині та розслабитись. Особливо, вона корисна саме для тих людей, які довгий час проводять за комп’ютером.

Як виконувати:

Спочатку потрібно рівно сісти. Пряма спина та зібрані ноги. Ноги варто розсунути на таку відстань одна від одної, щоб зручно було тримати рівновагу. Піднімаємо праву руку, а ліву кладемо, спираючись на лікоть біля ноги. Робимо нахили вліво, щоб відчути бокові м’язи. Так само робимо нахили направо та чергуємо їх. Вправу потрібно повторити 10-15 разів.

Швиденько роби перерву у своїй роботі та виконуй наші вправи. Завдяки напруженню та розтягненню м’язів хребта, спина почне боліти менше, а згодом і зовсім перестане.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як правильно робити планку.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

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