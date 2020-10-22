Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Вправи для спини, коли ти працюєш вдома / 22.10.2020 09:20
22.10.2020 09:20
Поділитися

Вправи для спини, коли ти працюєш вдома


Вправи від болю в спині – що робити, коли під час роботи вдома, починає боліти спина.

З початку карантину чимало укранців опинились у ситуації, коли потрібно працювати віддалено вдома. Та й фрилансерів із кожним роком стає все більше.

Проте так часто трапляється, що наші домашні робочі місця взагалі не розраховані для довгого перебування за комп’ютером, і ми зіштовхуємось із проблемою болю у спині.

Що ж робити у такій ситуації? Важливо перериватись у своїй роботі та виконувати вправи, які допоможуть твоїм м’язам бути в тонусі.

Також по темі: Як схуднути в талії без дієт | 3 ефективні вправи Чим зайнятися вдома під час карантину: 15 ідей Проста вправа, що захистить від імпотенції та раку

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька ефективних. Виконання займе у тебе не більше 15 хвилин.

Вправи для спини

Кішка-гора

З цієї вправи варто розпочати для того, щоб розігріти всі м’язи спини та хребта.

Як виконувати:

  1. Стань на коліна та зіпрись на руки у горизонтальному положенні.
  2. Спочатку вигинай спину «кішечкою» та тягни її ближче до підлоги.
  3. Потім заокруглюй її «горою».
  4. Чергуй пози 10-15 разів.

вправа фото

Підйоми корпуса тіла

Ця вправа дозволить тобі розтягнути м’язи хребта та розігріти їх.

Як виконувати:

  1. Спочатку потрібно лягти у висхідне положення – на живіт, руки прямо.
  2. Міцно спираємось на долоні рук.
  3. Обережно та без різких рухів піднімай верхню частину тулуба.
  4. Руки при цьому мають бути перпендикулярно землі.
  5. Повільно опускаємось у висхідне положення.
  6. Виконуй вправу 10-15 разів.

вправа фото

Нахили тулуба

Ця вправа допоможе зменшити біль у спині та розслабитись. Особливо, вона корисна саме для тих людей, які довгий час проводять за комп’ютером.

Як виконувати:

  1. Спочатку потрібно рівно сісти. Пряма спина та зібрані ноги.
  2. Ноги варто розсунути на таку відстань одна від одної, щоб зручно було тримати рівновагу.
  3. Піднімаємо праву руку, а ліву кладемо, спираючись на лікоть біля ноги.
  4. Робимо нахили вліво, щоб відчути бокові м’язи.
  5. Так само робимо нахили направо та чергуємо їх.
  6. Вправу потрібно повторити 10-15 разів.

вправа фото

Швиденько роби перерву у своїй роботі та виконуй наші вправи. Завдяки напруженню та розтягненню м’язів хребта, спина почне боліти менше, а згодом і зовсім перестане.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як правильно робити планку.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: карантин, фізичні вправи
22.10.2020 09:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати