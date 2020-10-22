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ICTV / Ранок / Проти вірусів і не тільки: корисні властивості цибулі / 22.10.2020 16:18
22.10.2020 16:18
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Проти вірусів і не тільки: корисні властивості цибулі


Чому треба їсти ріпчасту цибулю? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні лікувальні властивості пекучого овоча.

Звісно, аби відчути цілющий ефект цибулі, їсти її потрібно регулярно і в сирому вигляді. Адже після термічної обробки овоч втрачає більшість своїх корисних властивостей.

Корисні властивості цибулі

Від вірусів та бактерій

Цибуля – це потужний природний антисептик. Вона містить фітонциди, які ефективно вбивають грибки, віруси та бактерії.

Саме тому її використовують для профілактики і лікування застуди, ангіни та навіть грипу.

Крім того, фітонциди зміцнюють верхні дихальні шляхи і підвищують імунітет – саме тому застуда швидко відступає.

Натуральна віа-гра

Ріпчаста цибуля надзвичайно корисна для чоловіків. Вона діє як природна віа-гра – покращує потенцію та якість сперми.

Через цю властивість у середньовіччі цибулю навіть забороняли вирощувати та їсти в монастирях 🙂

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Регенерація клітин

Цибуля дуже багата на вітамін С.

Саме завдяки йому в організмі виробляється колаген, який відповідає за відновлення клітин, еластичність зв’язок та пружність шкіри.

Підтримка при онкології

Вчені вважають, що цибулю варто їсти для профілактики онкологічних захворювань.

Справа в тому, що цибуля містить кверцитин і флавоноли – це речовини, які перешкоджають виникненню ракових клітин в організмі.

цибуля фото

Красиве волосся

Цибуля допоможе й тим, хто мріє про розкішну шевелюру. Щоправда, в цьому випадку її треба не їсти, а подрібнити і втирати в шкіру голови.

Це допоможе від випадіння волосся, зробить волосся менш жирним і більш слухняним.

Щоправда, після такої процедури бажано вимити голову ароматним шампунем 🙂

Цибуля: застереження і протипоказання

Не варто захоплюватися сирою ріпчастою цибулею тим, хто страждає на такі хвороби:

  • Виразка шлунку і кишечника
  • Панкреатит
  • Захворювання серця, нирок і печінки
  • Схильність до надмірного нервового збудження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості часнику.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
22.10.2020 16:18



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