Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Антитренди осені 2020: які речі остаточно вийшли з моди / 19.10.2020 10:38
19.10.2020 10:38
Поділитися

Антитренди осені 2020: які речі остаточно вийшли з моди


Які речі восени 2020 року вважаються відверто немодними? Ранок у Великому Місті зібрав головні антитренди нового сезону.

Якщо хочеш виглядати сучасно і стильно, при підборі одягу враховуй не лише модні тренди, але й антитренди. Адже деякі речі можуть зробити твій образ нудним і старомодним.

Яких елементів краще уникати восени 2020? Ми розповімо просто зараз.

Антитренди осені 2020

Приталена блуза

Блуза в обтяжку – один із головних антитрендів нового сезону. Власне, як і всі інші предмети гардеробу, які щільно обтягують фігуру.

Така модель підкреслює всі недоліки фігури (якщо вони є, звісно). А головне, у 2020 році вона просто виглядає несучасно і не стильно.

Краще заміни її на модну блузу оверсайз або на чоловічу сорочку прямого крою.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от (@every.person)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Yuna Style ТЦ Москва (@yuna_style_ussur)

Снікерси на танкетці

Якщо не хочеш стати власницею пари немодного взуття – не купуй снікерси на танкетці.

Вони і раніше далеко не всім були до смаку, а сьогодні буквально стали символом відсутності смаку та почуття стилю.

Також по темі: Модні сумки на осінь 2020: трендові моделі Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди Модні шапки 2020: як вибрати головний убір на осінь

А ще під снікерси дуже складно підібрати підходящий одяг.

Якщо тобі таки кортить придбати спортивне взуття на танкетці – краще надай перевагу кросівкам на товстій підошві.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Beauty in people – Обувь (@bip.shoes.girls)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Кожаная обувь премиум класса(@dommody_magazin)

Косуха, що облягає

Така куртка була (а може й досі є) чи не в кожної з нас. Втім, час залишити її в минулому.

Коротка куртка-косуха, що обтягує фігуру – сковує рухи і восени 2020 виглядає немодно.

Тож краще зроби вибір на користь більш об’ємних курток із гладкої чорної або кольорової шкіри.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от КОЖАНЫЕ БАЙКЕРСКИЕ КУРТКИ (@eva.roje)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Полина Буслик (@_ph._polina)

Заколки з перлинами

Заколки та шпильки, прикрашені штучними перлинками, були в моді останні кілька сезонів.

Але восени 2020 року стало зрозуміло: їхній час пройшов. Тож така прикраса з розряду трендів стрімко та впевнено перейшла в антитренди.

Час замінити заколки з перлинами на хустки та оксамитові стрічки – саме вони зараз у моді.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от (@celebrity_48)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от империя красоты (@imperia__krasoty)

Джинси скінні

Джинси скінні дожили в твоєму гардеробі до осені 2020? Настав час рішуче їх позбутися. Або відкласти на верхню полицю шафи до кращих часів.

Восени 2020 року краще замінити їх на джинси-банани, моми або кльош.

Ці моделі не вип’ячують недоліки фігури, натомість ненав’язливо підкреслюють твою жіночність та тендітність.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА КРАСНОДАР (@souly_dresshop)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от (@persona_brand_boutique)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні тренди осені 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: модні тренди, модні тренди осені
19.10.2020 10:38



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати